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Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Karaman'da kepçe ile tarla düzelten bir kişi, tesadüfen Bizans veya Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir yapıyı ortaya çıkardı.

Merkeze bağlı Bostanözü köyünde babadan kalma yaklaşık 100 metrekarelik tarlayı hafta sonları gidip dinlenmek amacıyla düzelttirmek isteyen Kadir Birer, talrlada çalışırken sert bir katmana rastladı.

Yetkililer hemen inceleme başlattı

Operatör, kırmaya çalıştığı katmanın eski bir yapı olduğunu gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı.
Karaman Müzesi yetkilileri de bölgede inceleme yaptı.
Bulunan eserin Bizans veya Roma dönemine ait tarihi yapı kalıntısı olduğu sanılıyor.
Köy muhtarı Ali Önkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göksu Nehri'nin kenarında kurulu olan köylerinin çevresinde birçok tarihi kalıntı olduğunu söyledi.
Daha önce söz konusu alanın yakınında tarihi kalıntıya rastlanmadığını belirten Önkol, şunları kaydetti:
"Burası küçük bir yer. Tarla sahibi, düzelttirmek için kepçeci ile anlaşmış. Amacı, birkaç fidan dikerek ailesiyle hafta sonlarında piknik yapmak. Kepçe operatörü çıkan kalıntıları görünce hemen Jandarmayı aramış. Jandarma ekipleri ile buraya geldiğimizde şaşırdık.
Müzeden de yetkililer geldi. Şu an kesin bir şey söyleyemeyeceklerini bize ilettiler. Araştırılıyor. Hamam, su kemeri veya toplu bir fırın olabilir. Yan yana örülmüş kemerler var. Hala sapasağlam duruyorlar.
Ne kadar büyüklükte, etrafında başka yapı var mı, araştırma sonucu ortaya çıkacak. İnşallah iyi bir sonuç ortaya çıkar, köyümüzün adı duyulur, gelen gidenimiz artar." (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Karaman tarihi eser

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