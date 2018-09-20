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Tesadüfün böylesi! Yolda yürürken fark ettiği taş bakın ne çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 07:53 | Son Güncelleme

ABD'li Erik Rintamaki isimli adam, yaşamını sürdürdüğü Michigan eyaletindeki göl çevresinde yürüyüş yaparken ilginç bir keşfe imza atti.

Göl kenarında bir taş fark eden Rintamaki, taşı eline aldığında olanlara inanamadı!

Yolda yürürken fark etti, eline alınca inanamadı!

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ABD'nin Michigan eyaletinde Erik Rintamaki isimli bir kişi Michigan Superior Gölü çevresinde gezinirken farkında olmadan gizemli bir taş keşfetti.
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Rintamaki ise bulduğu taşlara 'Yooperlite' adını verdi.
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Michigan'ın üst yarımadasında yaşayan insanlar için 'Yooper' lakabının kullanılması sebebiyle, onları onurlandırmak için taşların adını 'Yooperlite' koyduğunu açıkladı.
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Rintamaki'nin keşfettiği ve ultraviyole ışığı altında parlayan taş bir anda bütün dünyanın ilgisini çekti.
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Michigan Teknoloji Üniversitesi ve Saskatchewan Üniversitesi de taşların keşfedilmesinin ardından hemen araştırmaya başladı.
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İki üniversite de taşların "floresan sodalit içeren siyenit" olduğunu söyledi. Taşların granitle benzer bir bileşime sahip iri taneli parçalardan oluştuğunu ama bunları bu kadar özel yapanın floresan sodalit olduğunu belirtti.
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Sodalit, uzun ultraviyole ışığı altında Yooperlit'lerin parlak sarımsı damarlarını oluşturuyor.
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Michigan Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan Taramalı Elektron Mikroskobu analizi, floresan mineralinin sodalit olduğunu doğruladı ve Michigan eyaletinde bulunan ilk sodalitler olduğu belgelendi.
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Ancak araştırma ekibi Yooperlites'ın Michigan'a özgü olmadığını aslen Kanada'nın Ontario kentindeki Coldwell Alkaline Kompleksi'nden olduğuna inanıyor.
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Yooperlitlerin sonradan güneyde kıtasal buzlanma yoluyla taşınıp Superior Gölü'ne doğru yol aldığı düşünülüyor.
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'Yooperlite' ise Michigan için şimdiden bir turizm aracına dönüştü. Taşları bulan Eric Rintemaki bir site üzerinden sınırlı sayıdaki taşları 170 dolardan satarken, taşların bulunduğu bölgeye 50 dolarlık turlar yapılmaya başlandı.
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Anahtar Kelimeler:
ABD taş

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