Tesadüfün böylesi! Yolda yürürken fark ettiği taş bakın ne çıktı

Göl kenarında bir taş fark eden Rintamaki, taşı eline aldığında olanlara inanamadı!

Yolda yürürken fark etti, eline alınca inanamadı!

1 / 12 ABD'nin Michigan eyaletinde Erik Rintamaki isimli bir kişi Michigan Superior Gölü çevresinde gezinirken farkında olmadan gizemli bir taş keşfetti.

2 / 12 Rintamaki ise bulduğu taşlara 'Yooperlite' adını verdi.

3 / 12 Michigan'ın üst yarımadasında yaşayan insanlar için 'Yooper' lakabının kullanılması sebebiyle, onları onurlandırmak için taşların adını 'Yooperlite' koyduğunu açıkladı.

4 / 12 Rintamaki'nin keşfettiği ve ultraviyole ışığı altında parlayan taş bir anda bütün dünyanın ilgisini çekti.

5 / 12 Michigan Teknoloji Üniversitesi ve Saskatchewan Üniversitesi de taşların keşfedilmesinin ardından hemen araştırmaya başladı.

6 / 12 İki üniversite de taşların "floresan sodalit içeren siyenit" olduğunu söyledi. Taşların granitle benzer bir bileşime sahip iri taneli parçalardan oluştuğunu ama bunları bu kadar özel yapanın floresan sodalit olduğunu belirtti.

7 / 12 Sodalit, uzun ultraviyole ışığı altında Yooperlit'lerin parlak sarımsı damarlarını oluşturuyor.

8 / 12 Michigan Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan Taramalı Elektron Mikroskobu analizi, floresan mineralinin sodalit olduğunu doğruladı ve Michigan eyaletinde bulunan ilk sodalitler olduğu belgelendi.

9 / 12 Ancak araştırma ekibi Yooperlites'ın Michigan'a özgü olmadığını aslen Kanada'nın Ontario kentindeki Coldwell Alkaline Kompleksi'nden olduğuna inanıyor.

10 / 12 Yooperlitlerin sonradan güneyde kıtasal buzlanma yoluyla taşınıp Superior Gölü'ne doğru yol aldığı düşünülüyor.

11 / 12 'Yooperlite' ise Michigan için şimdiden bir turizm aracına dönüştü. Taşları bulan Eric Rintemaki bir site üzerinden sınırlı sayıdaki taşları 170 dolardan satarken, taşların bulunduğu bölgeye 50 dolarlık turlar yapılmaya başlandı.