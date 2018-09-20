Tesadüfün böylesi! Yolda yürürken fark ettiği taş bakın ne çıktı

Göl kenarında bir taş fark eden Rintamaki, taşı eline aldığında olanlara inanamadı!
Yolda yürürken fark etti, eline alınca inanamadı!
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ABD'nin Michigan eyaletinde Erik Rintamaki isimli bir kişi Michigan Superior Gölü çevresinde gezinirken farkında olmadan gizemli bir taş keşfetti.
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Rintamaki ise bulduğu taşlara 'Yooperlite' adını verdi.
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Michigan'ın üst yarımadasında yaşayan insanlar için 'Yooper' lakabının kullanılması sebebiyle, onları onurlandırmak için taşların adını 'Yooperlite' koyduğunu açıkladı.
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Rintamaki'nin keşfettiği ve ultraviyole ışığı altında parlayan taş bir anda bütün dünyanın ilgisini çekti.
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Michigan Teknoloji Üniversitesi ve Saskatchewan Üniversitesi de taşların keşfedilmesinin ardından hemen araştırmaya başladı.
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İki üniversite de taşların "floresan sodalit içeren siyenit" olduğunu söyledi. Taşların granitle benzer bir bileşime sahip iri taneli parçalardan oluştuğunu ama bunları bu kadar özel yapanın floresan sodalit olduğunu belirtti.
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Sodalit, uzun ultraviyole ışığı altında Yooperlit'lerin parlak sarımsı damarlarını oluşturuyor.
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Michigan Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan Taramalı Elektron Mikroskobu analizi, floresan mineralinin sodalit olduğunu doğruladı ve Michigan eyaletinde bulunan ilk sodalitler olduğu belgelendi.
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Ancak araştırma ekibi Yooperlites'ın Michigan'a özgü olmadığını aslen Kanada'nın Ontario kentindeki Coldwell Alkaline Kompleksi'nden olduğuna inanıyor.
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Yooperlitlerin sonradan güneyde kıtasal buzlanma yoluyla taşınıp Superior Gölü'ne doğru yol aldığı düşünülüyor.
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'Yooperlite' ise Michigan için şimdiden bir turizm aracına dönüştü. Taşları bulan Eric Rintemaki bir site üzerinden sınırlı sayıdaki taşları 170 dolardan satarken, taşların bulunduğu bölgeye 50 dolarlık turlar yapılmaya başlandı.
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