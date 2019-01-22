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Tesbih koleksiyonu hırısızı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

BURSA'da 4 farklı ev ve iş yerinden hırsızlık yapan Y.A., son girdiği evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Serkan AKKUŞ - Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da 4 farklı ev ve iş yerinden hırsızlık yapan Y.A., son girdiği evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi'nde E.A.'nın evine hırsız girdi. O sırada evde bulunmayan ev sahibi, eve geldiğinde aralarında 30-40 yıllık tesbihlerin de bulunduğu en az 25 bin lira değerindeki tesbih koleksiyonu ile elektronik eşyalarını ve ziynet eşyalarını yerinde göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler hırsızı bulmak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kısa süre sonra tesbih hırsızının kimliğini belirleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Polisler, Y.A.'yı başka bir eve hırsızlık yapmak için girmeye çalıştığı sırada gözaltına aldı. İfadesi tamamlanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Y.A.'nın çaldığı tespih ve diğer eşyaların bulunamadığı ve bunları arkadaşlarına verdiğini öne sürdüğü bildirildi.

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