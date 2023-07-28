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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet Aşure Günü kılınacak tesbih namazının kılınışı

28.07.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesbih namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak konusu haline geldi. Müslümanların heyecanla beklediği Aşure Günü bugün idrak ediliyor. Muharrem ayının 10'u olan Aşure Günü bolca ibadet ediliyor, dayanışma ruhu dört bir yanı sarıyor. Aşure Günü kılınacak namazlar arasında tesbih namazı da bulunuyor. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet Aşure Günü kılınacak tesbih namazının kılınışı

Aşure günü kılınabilecek namazlar arasında tesbih namazı da bulunuyor. İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı Muharrem ayının onuncu günün olan Aşure Günü 2023 yılında 28 Temmuz tarihine denk geldi. Bu anlamlı günde bolca ibadet ediliyor. İşte tesbih namazının kılınışı hakkında bilgiler

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

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Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn bidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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TESBİH NAMAZI NEDİR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

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