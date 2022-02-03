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Tesbih namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili'nde tesbih namazı kılmak farz mı? İşte tesbih namazı kılınışı...

03.02.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili'nin gelmesiyle bu özel günde yapılacak ibadetler, İslam dünyası tarafından sıkça araştırılıyor. Regaip Kandili'nde edilen duaların, kabul olacağına inanılıyor. Tesbih namazı kılınması, Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler arasında yer alıyor. Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı 4 rekattan oluşuyor. İşte tesbih namazının kılınışı...

Tesbih namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili'nde tesbih namazı kılmak farz mı? İşte tesbih namazı kılınışı...

Hicri takvime göre Regaip Kandili, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk geliyor. Mübarek Regaip Kandili'nde tesbih namazının nasıl kılındığı araştırılıyor. 4 rekattan oluşan tesbih namazını kılmak için, "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym" tesbihini ezberlemek gerekiyor. Tesbih namazı uzun bir namazdır, ancak kılmak çok sevaptır. İşte tesbih namazının kılınışı...

TESBİH NAMAZI HAKKINDA

4 rekat olan tesbih namazına ilk olarak, Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet ederek başlanır. Sübhâneke okuduktan sonra 15 kez Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Ardından eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunur. Sonrasında 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denir.

Tesbih namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili'nde tesbih namazı kılmak farz mı? İşte tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE TESBİH NAMAZI KILINIŞI...

Uzun olmasına rağman çok sevap olan tesbih namazı, günahların afvına vesîle olur. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gereklidir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym" İşte tesbih namazı kılınışı:

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra
15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kez tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kez tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kez tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

Tesbih namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili'nde tesbih namazı kılmak farz mı? İşte tesbih namazı kılınışı...

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra
15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kez tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kez tesbih okunur.

4.REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kez tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.


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Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili

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