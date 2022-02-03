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Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı

03.02.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesbih namazı kılınışı, Regaip Kandili'nde ibadet ve dualarını yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Uzun bir namaz olmayan tesbih namazının büyük sevaptır. Peki Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı Regaip Kandili'ne ilişkin en çok merak edilen konulardan biri olan Tesbih namazı kılınışı ile ilgili detaylar haberimizde...

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazını İslam peygamberi Hz. Muhammed amcasına tavsiye etmiştir. Müslümanlar için büyük bir önemi bulunan Tesbih namazı mendub bir namazdır. Dini vecibelerini tam olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte tesbih namazı kılınışı hakkında detaylı bilgiler...

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı günahların affını sağlayan 4 rek'atlı bir namazdır. Tesbih namazını kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

TESBİH NAMAZI 1. REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

TESBİH NAMAZI 2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

TESBİH NAMAZI 3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

TESBİH NAMAZI 4. REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Dua edilir.

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı

TESBİH NAMAZININ FARZI NEDİR?

Tesbih namazı mendub bir namazdır. Süreklilik gerektirmeyen, her Cuma veya kandillerde kılınabilir. Hz. Muhammed'in (SAV) günahlardan kurtulmak için önerdiği tesbih namazını kandil gecelerinde kılınarak günün feyiz ve bereketi artırılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili
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