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Tesbih satan adamın efsane hikayesi sosyal medyada ilgi gördü

İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

Tesbih satan bir adam, yıllar önce bir kişiyi nasıl Müslüman yaptığını anlattı. Sosyal medyada yayılan görüntüler ilgi gördü.

Sokakta tesbih satan adamın iddiasına göre, yıllar önce bir Amerikalıyı nasıl Müslüman yaptığını anlattı. O kişi de yıllar sonra tesbih satan adamın yanına gelerek, binlerce kişiyi Müslüman yaptığını anlatmış. İşte o efsane hikaye...

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