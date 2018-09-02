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Tesbih ustası kadın, yaptığı 3 tesbihi Haluk Levent'e gönderecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de tesbih imalatı yapan 4 kadından biri olan Diyarbakırlı Taha Enuştekin, 5 gün boyunca gece gündüz çalışarak hazırladığı katalin isimli 3 tesbihi satıp ihtiyaç sahiplerine vermesi için Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı ve Türk Rock Müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent'e gönderecek.

Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA) TÜRKİYE'de tesbih imalatı yapan 4 kadından biri olan Diyarbakırlı Taha Enuştekin, 5 gün boyunca gece gündüz çalışarak hazırladığı katalin isimli 3 tesbihi satıp ihtiyaç sahiplerine vermesi için Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı ve Türk Rock Müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent'e gönderecek. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde açtığı bir dükkanla Türkiye'deki tesbih imalatı yapan 4 kadından birisi olan Taha Enuştekin, 5 gün boyunca gece gündüz çalışarak katalin ismi verilen 3 tesbih yaptı. Çocukların okul masraflarının karşılanması ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırılması adına katalin isimli 3 tesbi yaptığını söyleyen Anuştekin, tesbihleri AHBAP Genel Başkanı ve Türk Rock Müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent'e göndereceini söyledi. ÇORBA DA TUZUM OLSUN İSTEDİM Gece gündüz çalışarak tesbih yapan Taha Enuştekin, Haluk Levent'in satıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaşım sağlaması için 3 tane tespih yaptığını belirterek, Haluk Levent adı altında satılıp gelirinin AHBAP'a bağışlanmasını istiyorum. Maddi olanağı olmayan ailelere ulaştırılmasını düşündüm. Maddi durumu o kadar kötü olan insanlar var ki, elimizden geldiğince iyi kötü sadece bunu yapmak istedim. Elimden bu geldi, çorba da tuzum olsun istedim. Birçok çocuğun okul masrafları dahi karşılansa bile bana yeterdedi.

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