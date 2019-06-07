Tescilli bal yaylada tatlanıyor

SİİRT (AA) - Siirt'te balı üreticileri, havanın ısınmasıyla zengin floraya sahip yaylalara çıkmaya başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 16 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balı üreticileri, tadı ve aromasıyla bilinen organik ürün için Pervari ilçesindeki Herekol Dağı eteklerindeki Çemikari Yaylası ile Şirvan ilçesindeki yaylaların yolunu tuttu.

Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Nezir Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla kışlaktan çıkarılan arıları, serin olan yaylaya getirdiklerini söyledi.

Arıcıların yaylalara çıkmadan önce kovan bakımı yaptığını ifade eden Çetin, "Karakovanlarımızı yaylaya getirdik. Bazıları Pervari'deki yaylalara gitti, ben de Şirvan bölgesine arılarımı getirdim. Burada zengin bir flora var. Fenni kovanlarımızı da Allah'ın izniyle bayramdan sonra getireceğiz. Daha sonra da bal hasadını bekleyeceğiz." dedi.

- Üretimde şeker kullanılmıyor

Bal üretim aşamasında şeker kullanmadıklarını vurgulayan Çetin, arıların zengin floradan beslendiğini aktardı. "Bu yıl yeterince kar yağdığı için iyi bir rekolte bekliyoruz. Daha önce bir kovandan 20 kilogram bal alıyordum ama son yıllarda yağış azlığı dolayısıyla 5 kilograma kadar düşmüştü." diyen Çetin, rekoltenin yeniden yükselmesini beklediklerini dile getirdi.