Tescilli bıçakta bayram öncesi 500 bin üretim

SİNAN BALCIKOCA - Kalitesi, uzun ömrü ve keskinliğiyle bilinen, coğrafi işaret tescilli Bursa bıçağının üreticileri, yaklaşık 2 ay önce başlayan Kurban Bayramı siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcadı.
Bursa Büyükşehir Belediyesince 2014 yılında başvurusu yapılan ve geçen temmuz ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen Bursa bıçağı, yurt içinin yanı sıra İngiltere, ABD, Ürdün ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkede rağbet görüyor.
Yılda yaklaşık 5 milyon adet üretim yapan Bursalı bıçakçılar, özellikle tescil belgesinin alınmasından sonra gelen taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.
- "Taleplerin hepsini karşılayamadık"
Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa bıçağının kalitesi, keskinliği ve uzun ömre sahip olması nedeniyle ilgi gördüğünü söyledi.
Adliğ, Bursa'da irili ufaklı 60 civarında üretici bulunduğunu ve Kurban Bayramı sezonunun verimli geçtiğini anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hareketli sezonun sonuna geldik. Üreticinin elinde bıçak kalmadı, toptancılara dağıtıldı. Bu yıl Bursa bıçağına ilgi fazlaydı. Esnafımız yoğun tempoyla çalıştı. Bursa bıçağının tescillenmesinin ardından ilginin arttığını fark edebiliyoruz. Bu yüzden yurt içi ve yurt dışından talepte artış yaşandı ancak bu taleplerin hepsini karşılayamadık."
Bıçak üreticilerinin Ramazan Bayramı'nın ardından sipariş almaya başladığını vurgulayan Adliğ, "2 ayda yaklaşık 500 binlik bir üretim gerçekleşti. Bunun 70 bini ise yurt dışına ihraç edildi. Esnafımız memnun, çok şükür işlerimiz iyiydi. Üreticinin elinde mal kalmadı diyebilirim. Taleplere yetişemediğimiz de oldu. Sonuç itibarıyla sezon bizim için verimli geçti." dedi.
- "Verimli bir sezon geçirdik"
Bıçak üreticilerinden Ayhan Çulgatay da 22 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini aktardı.
Çulgatay, yılda yaklaşık 10 bin adet bıçak ürettiklerine işaret ederek "İşlerimiz çok güzel, şükürler olsun. Bu yıl için aldığımız siparişlerimizi yetiştirdik. Bu süreç bizim için yoğun geçti. Kurban Bayramı'na yönelik verimli bir sezon geçirdik." diye konuştu.
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