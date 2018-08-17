Tescilli bıçakta bayram öncesi 500 bin üretim

SİNAN BALCIKOCA - Kalitesi, uzun ömrü ve keskinliğiyle bilinen, coğrafi işaret tescilli Bursa bıçağının üreticileri, yaklaşık 2 ay önce başlayan Kurban Bayramı siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince 2014 yılında başvurusu yapılan ve geçen temmuz ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen Bursa bıçağı, yurt içinin yanı sıra İngiltere, ABD, Ürdün ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkede rağbet görüyor.

Yılda yaklaşık 5 milyon adet üretim yapan Bursalı bıçakçılar, özellikle tescil belgesinin alınmasından sonra gelen taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

- "Taleplerin hepsini karşılayamadık"

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa bıçağının kalitesi, keskinliği ve uzun ömre sahip olması nedeniyle ilgi gördüğünü söyledi.

Adliğ, Bursa'da irili ufaklı 60 civarında üretici bulunduğunu ve Kurban Bayramı sezonunun verimli geçtiğini anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: