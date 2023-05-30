Tescilli güzel Çağla Şıkel 'Herkes fit kalabilir' dedi ve sırrını açıkladı

Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün bir mücevher firmasının reklam filmi için kameralar karşısına geçti. Şıkel, burada yaptığı açıklamalarla yıllara meydan okuyan formunun sırrını açıkladı.

Deneyimli manken Çağla Şıkel 44 yaşında olmasına rağmen fit halinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ünlü manken kaslı vücudu ile kendine hayran bırakıyor.

İki çocuk annesi Şıkel düzgün fiziğini neye borçlu olduğunu şu sözlerle açıkladı; "Aslında fit kalmak zor değil. İsterse herkes fit kalabilir. Önemli olan ruhunuzu genç tutabilmek. Zihinsel ve duygusal olarak yaşlanıyorsak, bedenimiz de ona uyum sağlamak zorunda kalıyor...

Sabaha kadar spor yapabiliriz ve süper kaslı vücudumuz olabilir. Ama enerjimiz yaşlandıysa, bunun bir formülü yok. Ona spor yaptıramıyoruz. O nedenle çok büyük değişimler, gelişimler, hayatta sıçrayışlar gerekiyor. Ben kendimi bu anlamda eğitmeyi çok seviyorum."

'ENERJİ KAYNAĞIM ÇOCUKLARIM'

Çocuklarının kendisi için enerji kaynağı olduğunu da dile getiren Şıkel, "İki çocuk annesi olmak zor. İki çok hareketli erkek çocuk annesi olmak gerçekten çok zor. Ama onların enerjisiyle yorulmuyor, aksine onlardan enerji alıyorum." ifadelerini kullandı.





