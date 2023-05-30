MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tescilli güzel Çağla Şıkel 'Herkes fit kalabilir' dedi ve sırrını açıkladı

Tescilli güzel Çağla Şıkel 'Herkes fit kalabilir' dedi ve sırrını açıkladı

30.05.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği, kusursuz fiziği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen tescilli güzel Çağla Şıkel 'Herkes fit kalabilir' dedi ve formda kalmanın sırrını açıkladı. Bakın nasıl formda kalıyormuş...

Tescilli güzel Çağla Şıkel 'Herkes fit kalabilir' dedi ve sırrını açıkladı

Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün bir mücevher firmasının reklam filmi için kameralar karşısına geçti. Şıkel, burada yaptığı açıklamalarla yıllara meydan okuyan formunun sırrını açıkladı.

Deneyimli manken Çağla Şıkel 44 yaşında olmasına rağmen fit halinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ünlü manken kaslı vücudu ile kendine hayran bırakıyor.

Çağla Şıkel 1

İki çocuk annesi Şıkel düzgün fiziğini neye borçlu olduğunu şu sözlerle açıkladı; "Aslında fit kalmak zor değil. İsterse herkes fit kalabilir. Önemli olan ruhunuzu genç tutabilmek. Zihinsel ve duygusal olarak yaşlanıyorsak, bedenimiz de ona uyum sağlamak zorunda kalıyor...

Çağla Şıkel 2

Sabaha kadar spor yapabiliriz ve süper kaslı vücudumuz olabilir. Ama enerjimiz yaşlandıysa, bunun bir formülü yok. Ona spor yaptıramıyoruz. O nedenle çok büyük değişimler, gelişimler, hayatta sıçrayışlar gerekiyor. Ben kendimi bu anlamda eğitmeyi çok seviyorum."

Çağla Şıkel 3

'ENERJİ KAYNAĞIM ÇOCUKLARIM'

Çocuklarının kendisi için enerji kaynağı olduğunu da dile getiren Şıkel, "İki çocuk annesi olmak zor. İki çok hareketli erkek çocuk annesi olmak gerçekten çok zor. Ama onların enerjisiyle yorulmuyor, aksine onlardan enerji alıyorum." ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel 4

Çağla Şıkel 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i itirafıyla gündem oldu!Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i itirafıyla gündem oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...
"İkisini birden seviyordum" diyerek itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı"İkisini birden seviyordum" diyerek itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel sosyal medya Manken yaşında

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

Bir dakikada 30 milyonu enkaz oldu! ‘Kral gibiydim’ diyerek anlattı…

Bir dakikada 30 milyonu enkaz oldu! ‘Kral gibiydim’ diyerek anlattı…

3 bakan ve 'Mehmet Şimşek' iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcıları...

3 bakan ve 'Mehmet Şimşek' iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcıları...

Özlem Gürses: ‘CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı’

Özlem Gürses: ‘CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı’

Asgari ücret zammı için takvim belli oldu

Asgari ücret zammı için takvim belli oldu

İlginizi Çekebilir

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.