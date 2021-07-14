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  4. Tescilli güzel Şevval Şahin ilginç bikinisiyle göz kamaştırdı

Tescilli güzel Şevval Şahin ilginç bikinisiyle göz kamaştırdı

14.07.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Son paylaşımıysa bikinisinin garipliği ve fiziğinin güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Tescilli güzel Şevval Şahin ilginç bikinisiyle göz kamaştırdı

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018'de birinci seçilerek tanındı. Ama kısa zamanda alışılan Miss Turkey güzelleri gibi olmadığı ortaya çıktı. Oyunculuk yerine modellik yapmaya başlayan ve İngiltere'de okuduğu moda pazarlama bölümüne devam eden Şevval Şahin, oldukça farklı bir imaj çiziyordu. Ama Türkiye'ye çok ilgi duymadığı sansasyonel açıklamalarıyla ortaya çıkınca övgü yağmuru tersine döndü. Estetikli olduğu gerekçesiyle tacı bile alınmak istendi. Bugünlerde de, özel hayatındaki gelgitlerle gündemden düşmüyor. Ama o ne basındaki haberleri ne de aldığı ağır eleştirileri umursuyor. Hareketli hayatına tam gaz devam eden Şevval Şahin, "Beni Şevval yapan da size göre 'anormal' olan vücudum. Evet ben Avatar'ım ve bunu seviyorum." diyerek eleştirilere göğüs geriyor. Sık sık iddialı fotoğraflar paylaşarak güzel fiziğini gözler önüne seren ünlü isim, bu kez bikinisiyle dikkat çekti.

Olay yarattı

Şevval Şahin

Şevval Şahin'in turkuaz-turuncu karışımı ilginç bikinisi sosyal medyada çok konuşuldu. Bu kez fiziğinden yana da tam puan alan ve eleştirilerden muaf olan ünlü isim, iddialı paylaşımlarına devam etti.


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Şevval Şahin Instagram
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