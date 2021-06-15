Tescilli güzel Şevval Şahin mavi bikinisiyle göz kamaştırdı

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018'de birinci seçilerek ünlenmeye başladı. Ama diğer Miss Turkey güzelleri gibi oyunculuğa yönelmek yerine modellik yapmayı ve bir yandan da eğitimine devam etmeyi seçti. University Of East London'da okuyan Şevval Şahin, moda pazarlaması bölümü öğrencisi. Ancak bu özelliklerinden çok sansasyonel halleriyle konuşuluyor. Daha Miss Turkey'i kazandığı dönemde bile skandallarla manşetten düşmedi. Çünkü estetik yaptırdığı ortaya çıktı ve yarışmadaki birinciliği sorgulanmaya başladı. Daha sonra katıldığı programlardaki açıklamaları nedeniyle ağır eleştirilere uğradı. Son olarak, hakkındaki bacak boyu eleştirilerine karşı yaptığı "Avatar" açıklamasıyla gündeme geldi.

"Ben Avatar'ım"

Katıldığı bir davetten fotoğraf paylaşan Şevval Şahin, zayıflığı ve bacak boyu nedeniyle pek çok eleştiri aldı. Çileden çıkan ünlü isim, "Başkasının kilosuna karışmak ne? Sanki sosyal medyada ideal güzellik kavramı yokmuş gibi bir de kadınlardan hala body shaming/cyber bullying (vücudu aşağılama/siber zorbalık) görmek üzücü." dedi ve ağır sözler sarf etti: "Beni Şevval yapan da size göre 'anormal' olan vücudum. Evet ben Avatar'ım ve bunu seviyorum."