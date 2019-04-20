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Tescilli güzelin zor günleri

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2019 11:55 | Son Güncelleme

Filipinler'in tescilli güzeli Bea Santiago zayıf kalmak için yaptıkları sebebiyle çok zor günler geçiriyor.

Bea Santiago, 2013 yılında 66 yarışmacıyı elemiş, en bilinen güzellik yarışmalarından biri olan Miss International'ı kazanmıştı.

Bea Santiago'nun zor günleri

Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago'nın zayıf kalmak uğruna yaptığı şeyler onu sağlığından etti.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; aşırı derecede spor yapan ve spor öncesi kullandığı besin tozları kullanan Santiago, böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını açıkladı.
Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, sağlığını bozan şeyin kullandığı tozlar olduğunu söyledi.
28 yaşındaki Santiago'ya Ağustos ayında kronik böbrek hastalığı teşhisi kondu. Son üç buçuk aydır diyalize giriyor ancak böbrek nakli olması gerekiyor.
Santiago, tanı konmadan önce antrenman öncesi takviyeler kullandığını belirtti.
Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'ne göre; 661 bin Amerikalı böbrek yetmezliği hastalığından muzdarip.
Santiago, hastalığının tanısı konulduğunda, onu inkar ettiğini ve hemen ikinci bir görüş için Japonya'nın Tokyo şehrinde gittiğini söyledi. Tokyo'daki doktorlar da böbrek yetmezliği teşhisi koyunca tedavisine başlandı.
Son üç buçuk aydır Santiago, Toronto General Hospital'daki Hemodiyaliz Ünitesinde, haftada dört kez, günde beş saat boyunca diyalize giriyor.
Santiago, yolculuğunun daha da zorlaşacağını bilmesine rağmen pozitif olmaya odaklanmak istediğini söyledi.
Santiago, 2013 yılında 66 yarışmacıyı elemiş, en büyük dört güzellik yarışmasından biri olan Miss International'ı kazanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Bea Santiago Miss International

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