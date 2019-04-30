HABER

Tescilli güzeller Dosso Dossi podyumunda

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Haziran ayında Antalya’da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show’da tescilli güzeller Ecem Çırpan, Buse İskenderoğlu, Pınar Tartan ve Şevval Şahin de podyumda yürüyecek.

Tescilli güzeller Dosso Dossi podyumunda

Haziran ayında Antalya’da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show’da tescilli güzeller Ecem Çırpan, Buse İskenderoğlu, Pınar Tartan ve Şevval Şahin de podyumda yürüyecek. 12 Haziran’da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show’da ünlü top model Bar Refaeli, Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy podyuma çıkacak.
Koreografisini Yasin Soy’un üstlendiği Dosso Dossi Fashion Show’da Miss Turkey 2015 Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2017 Pınar Tartan ve Miss Turkey 2018 Şevval Şahin de podyumda yürüyecek. Podyum, Expo Center’da kurulacak.
30 ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin geleceğe şovda, yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken görev alacak.

Tescilli güzeller Dosso Dossi podyumunda

Tescilli güzeller Dosso Dossi podyumunda

Tescilli güzeller Dosso Dossi podyumunda

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
Bahar şenlikleri coşkuyla başladıBahar şenlikleri coşkuyla başladı
Yavuz Bingöl’ün villası icradan satılacakYavuz Bingöl’ün villası icradan satılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Hollywood en ateşli 10 kadını

Hollywood en ateşli 10 kadını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.