Tescilli "hardaliye" Avrupa pazarına açılacak

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli'nin yerel tadı, üzüm şırasının hardalla buluşması sonucu oluşan hardaliye, Avrupa pazarına açılıyor.

Atatürk'ün 20 Aralık 1930'da Kırklareli ziyaretinde ikram edilen ve "Bunu milli içecek haline getirin" dediği hardaliyeye her geçen gün talep artıyor.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasının (KTSO) 2017 yılında yaptığı başvuru sonucu Türk Patent Enstitüsü tarafından "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi" olarak marka tescili verilen ürün, İtalya'da başlatılan "Slow Food" hareketince korunması gereken yerel lezzetler kapsamında hazırlanan listede de yerini aldı.

İrlanda'da faaliyet gösteren bir firma tarafından da ithal edilmek istenen hardaliyenin Avrupa pazarına satılarak, ününün daha da artırılması hedefleniyor.

KTSO Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine, hardaliyenin tanıtımına ve pazar alanının genişletilmesine önem verdiklerini söyledi.

- "İrlandalılar ithal etmek istiyor"

Hardaliyenin marka tescilini aldıklarını, İtalya'da başlatılan "Slow Food" hareketinin korunması gereken yerel lezzetler kapsamında hazırladığı listeye de eklenmesini sağladıklarını ifade eden Ilık, bu ürünün ihracatına yönelik girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.