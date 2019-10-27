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Tescilli "hardaliye" Avrupa pazarına açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türk Patent Enstitüsünce marka tescili verilen "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi"nin Avrupa pazarına açılması için çalışma başlatıldı - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık: - "Hardaliye bölgemizde yüzyıllardır üretiliyor. Şimdi uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla girişimlerde bulunduk. İrlanda'dan uluslararası kabul görmüş Wine Lab firması yetkilileri gelerek hardaliyenin üretildiği yerleri ziyaret etti. Üründen numuneler aldılar"

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli'nin yerel tadı, üzüm şırasının hardalla buluşması sonucu oluşan hardaliye, Avrupa pazarına açılıyor.

Atatürk'ün 20 Aralık 1930'da Kırklareli ziyaretinde ikram edilen ve "Bunu milli içecek haline getirin" dediği hardaliyeye her geçen gün talep artıyor.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasının (KTSO) 2017 yılında yaptığı başvuru sonucu Türk Patent Enstitüsü tarafından "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi" olarak marka tescili verilen ürün, İtalya'da başlatılan "Slow Food" hareketince korunması gereken yerel lezzetler kapsamında hazırlanan listede de yerini aldı.

İrlanda'da faaliyet gösteren bir firma tarafından da ithal edilmek istenen hardaliyenin Avrupa pazarına satılarak, ününün daha da artırılması hedefleniyor.

KTSO Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine, hardaliyenin tanıtımına ve pazar alanının genişletilmesine önem verdiklerini söyledi.

- "İrlandalılar ithal etmek istiyor"

Hardaliyenin marka tescilini aldıklarını, İtalya'da başlatılan "Slow Food" hareketinin korunması gereken yerel lezzetler kapsamında hazırladığı listeye de eklenmesini sağladıklarını ifade eden Ilık, bu ürünün ihracatına yönelik girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Hardaliyeye Avrupa'dan gösterilen ilginin sevindirici olduğunu vurgulayan Ilık, "Hardaliye bölgemizde yüzyıllardır üretiliyor. Şimdi uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla girişimlerde bulunduk. İrlanda'dan uluslararası kabul görmüş Wine Lab firması yetkilileri gelerek hardaliyenin üretildiği yerleri ziyaret etti. Üründen numuneler aldılar. Ülkelerine ithal etmek istiyorlar." diye konuştu.

Ilık, hardaliyeyi "milli içecek" yapmak için emin adımlarla ilerlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yerel ve milli içeceğimiz haline getirmeye çalıştığımız hardaliyenin coğrafi işaretinden sonra, dünya pazarına tanıtabilmek, uluslararası bilinirliğini artırabilmek için çalışmalarda bulunuyoruz. Dünya çapında bilinilirliği çok daha arttı. Talep de alıyoruz. Yeni hedefimiz bağcılığı artırabilmek. Bölgemizde bağcılığı da artırarak hardaliye taleplerini karşılayabilecek duruma geleceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
dünya pazarı hardaliye ihracat İrlanda Kırklareli ticaret

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