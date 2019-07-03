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Tescilli Kale biberinde rekolte artışı bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

Denizli'nin Kale ilçesinde bu yıl 8 bin dekar alanda üretimi yapılan Kale biberinde hasat dönemi başladı - Kale Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın: - "Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 30 artışla 8 bin ton ürün bekliyoruz"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde coğrafi işaret belgeli Kale biberinde yüzde 30 rekolte artışı bekleniyor.

Türkiye'nin üç tescilli biberinden biri olan Kale biberinin hasadına başlandı. Üreticiler tarafından ilçedeki pazara getirilen biber, sabahın erken saatlerinde satışa sunuluyor.

Tezgahlarda yerini alan Kale biberi, toptan 6, perakende ise 7 liradan alıcı buluyor.

Kale Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biberin rekoltesinin önceki yıllara gör daha yüksek olduğunu söyledi.

Geçen yıl fiyatın yüksek olması nedeniyle ekim alanının arttığını dile getiren Saygın, şunları söyledi:

"Kale biberinde ekim alanı 8 bin dekara çıktı. Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 30 artışla 8 bin ton ürün bekliyoruz. Çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almalarını istiyoruz. Kale biberinin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik bir tesisin açılması üreticilere çok büyük fayda sağlayacaktır. Sektörde üreticilerle toptancıların sözleşme yapmalarını istiyoruz. Bunu başarabilirsek üreticinin pazar korkusu olmayacak, biberi pazar sıkıntısından kurtarmış olacağız."

Üreticilerden Bülent Kadıkça ise özellikle biber festivalinin ürünün tanıtımına katkı sağladığına işaret etti.

Yaşar Özdemir ise 15 yıldır biber üretimi yaptığını belirterek, "Bu yıl biberden beklentimiz çok." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Biber coğrafi işaret kale

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