HABER

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinin yöresel yemeği olan ve çömlekte özel olarak yapılan keşkek, vatandaşların lezzet odağı olmaya devam ediyor.Şuhut ilçesinde esnafından vatandaşına herkesin sevdiği, yöresel keşkek yemeğine Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirler de büyük ilgi gösteriyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinin yöresel yemeği olan ve çömlekte özel olarak yapılan keşkek, vatandaşların lezzet odağı olmaya devam ediyor.
Şuhut ilçesinde esnafından vatandaşına herkesin sevdiği, yöresel keşkek yemeğine Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirler de büyük ilgi gösteriyor. Esnafın da iş yerlerinde sabah kahvaltısı olarak tükettiği vazgeçilmez yöresel yemeğin ustası İsmail Aydoğmuş, 10 yıldan beridir keşkek pişirip ilçe halkına ve misafirlere sunduğunu anlattı. Aydoğmuş, "Yöremize has olan keşkek belki de bir asırdan beri ilçemizde bilinmekte ve keyifle yenilmektedir. Biz de kendi işletmemizi açtıktan sonra sürekli olarak devamını sağladık. 10 Yıldan beri gelen müşterilerimize ikram ediyoruz. Akşamdan hazırlanan ve içinde, göce, löp et ve zıpkın (etli kuyruk kemiği) olan keşkeği fırına sürüyoruz. Sabaha kadar sönük olan fırında kendi halinde pişiyor ve sabah bunun dövme işleminden geçirdikten sonra müşterilerimize servis ediyoruz’’ dedi.
İsmail Aydoğmuş, Afyon ve civar ilçelerine çömlekle bu yemeği gönderdiklerini anlatarak, "Keşkeğimiz Şuhut Belediyesi tarafından tescillenmiştir. Artık Şuhut’a özgü bir keşkeğimizdir inşallah ve bunu tüm Türkiye’ye tanıtmak amacındayız" diye belirtti.
İşletme Müdürü Sabahattin Akkaya ise konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Biz keşkeği 1 gün önce akşam hazırlığını yapıyoruz. Göce, hayvanın döş kısmı ve zıpkını çömleğe atıyoruz. Sonra içine su koyuyoruz ve sonra bunu fırına veriyoruz. Sabah geldiğinde fırından çıkarıyoruz keşkek pişince bunun dövme işlemine geçiyoruz. Ustam keşkeği dövdükten sonra servis haline geliyor. İlçemizde yöresel bir lezzet halinde yenmektedir. İşletmemize Afyon’da guruplar halinde bayağı gelenler var. Şuhut’ta iyi biliniyor seviliyor bu yemek. Biz mesela işletmemizde günlük 2 çömlek keşkek satıyoruz. Şu anda keşkek satışları çok güzel’’ dedi.
Müşterilerden Afganistan uyruklu Nasibullah Azizi konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Ben Afganistan’dan geldim ve burada çalışıyorum. Keşkeği çok seviyorum ben her zaman lokantaya gelip yiyorum. Ülkemde bu yemek yok, burada yiyince çok sevdim" diye konuştu.

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor

Tescilli ’Keşkek’ büyük emekle hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

Van'da bir kadın kızını boğarak öldürüp polise teslim oldu

Anne dehşeti! Teslim oldu her şeyi itiraf etti!

Samsun'da korkunç olay! Sözleri şoke etti: Herkesi bıçaklarım

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.