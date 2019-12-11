Tescilli "kubbeli kebap" Tokat'ın yeni lezzeti olmaya aday

VEYSEL ALTUN - Tokat'ta bir restoran tarafından yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen "kubbeli kebap", kentin yeni lezzeti olmaya aday.

Tokat'ta 1500'lü yıllarda Horozoğu Zaviyesi olarak yapılan tarihi handa hizmet veren Pirhan Restoran'ın işletmecisi, 3 yıldır yaptıkları ve "kubbeli kebap" adı verilen yemeğin tescili için TÜRKPATENT'e başvurdu. Yapılan incelemenin ardından yemek, geçen yıl "Pirhan Kubbeli Kebap" adıyla tescillendi.

Tokat'ın yeni lezzeti olmaya aday olan "kubbeli kebap", Tokat'ta üretilen domates, biber gibi sebzelerle mantar ve dana etinden yapılıyor. Konulduğu güveç kaselerinin üzeri de hamurla kapatılarak yemeğin kendi buharında pişmesi sağlanıyor.

Restoranın işletme müdürü Ayşe Gür, AA muhabirine, kubbeli kebabın, üzerine kapatılan hamurun fırında pişmesiyle ortaya çıkan pide ile yenildiğini, bu sayede çok lezzetli olduğunu söyledi.

Kubbeli kebabın Tokat ile anılmasını istediklerini vurgulayan Gür, bu lezzeti tatmak için tüm yemekseverleri Tokat'a beklediklerini dile getirdi.