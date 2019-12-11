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Tescilli "kubbeli kebap" Tokat'ın yeni lezzeti olmaya aday

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.12.2019 12:53 | Son Güncelleme

İçinde dana eti ve sebze bulunan, güveç kaselerinin üzeri hamur ile kapatılarak kendi buharında pişmesi sağlanan ve bu özelliğiyle TÜRKPATENT tarafından tescillenen kubbeli kebap, ilgi görüyor - Kubbeli kebabın yapıldığı restoranın işletme müdürü Ayşe Gür: - "Tokat denildiğinde akla ilk Tokat kebabı gelir ancak bunun yanı sıra alternatif lezzetler de bulunuyor. Kubbeli kebap da bunlardan biri"

VEYSEL ALTUN - Tokat'ta bir restoran tarafından yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen "kubbeli kebap", kentin yeni lezzeti olmaya aday.

Tokat'ta 1500'lü yıllarda Horozoğu Zaviyesi olarak yapılan tarihi handa hizmet veren Pirhan Restoran'ın işletmecisi, 3 yıldır yaptıkları ve "kubbeli kebap" adı verilen yemeğin tescili için TÜRKPATENT'e başvurdu. Yapılan incelemenin ardından yemek, geçen yıl "Pirhan Kubbeli Kebap" adıyla tescillendi.

Tokat'ın yeni lezzeti olmaya aday olan "kubbeli kebap", Tokat'ta üretilen domates, biber gibi sebzelerle mantar ve dana etinden yapılıyor. Konulduğu güveç kaselerinin üzeri de hamurla kapatılarak yemeğin kendi buharında pişmesi sağlanıyor.

Restoranın işletme müdürü Ayşe Gür, AA muhabirine, kubbeli kebabın, üzerine kapatılan hamurun fırında pişmesiyle ortaya çıkan pide ile yenildiğini, bu sayede çok lezzetli olduğunu söyledi.

Kubbeli kebabın Tokat ile anılmasını istediklerini vurgulayan Gür, bu lezzeti tatmak için tüm yemekseverleri Tokat'a beklediklerini dile getirdi.

Restorana gelenlerin, Tokat misafirperverliğinin yanı sıra mekanın tarihi güzellikleriyle de karşılaştığını anlatan Gür, şunları kaydetti:

"Tokat denildiğinde akla ilk Tokat kebabı gelir ancak bunun yanı sıra alternatif lezzetler de bulunuyor. Kubbeli kebap da bunlardan biri. Birçok ürün, sebze, et, Tokat'ta üretiliyor. Kuzu etini sevmeyen misafirlerimize alternatif nasıl üretiriz, diye düşündük. Taş fırınımız çok kuvvetli. Dana etinin en güzel halini nasıl elde edebiliriz derken, kapaklı bir kap içinde değil ustalarımızın kapattığı, kendi buharında pişirdiğimiz kubbeli kebap ortaya çıktı."

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Anahtar Kelimeler:
Kubbeli Kebap tokat yöresel yemek

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