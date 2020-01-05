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  4. Tescilli 'Sivas katmeri', yurt dışına da gönderiliyor

Tescilli 'Sivas katmeri', yurt dışına da gönderiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 08:55 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, coğrafi işaret alarak tescillenen, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi 'Sivas katmeri', yurt dışındaki Sivaslılardan yoğun ilgi görüyor.

Hüsnü Ümit AVCI- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, coğrafi işaret alarak tescillenen, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi 'Sivas katmeri', yurt dışındaki Sivaslılardan yoğun ilgi görüyor. Katmer, sipariş üzerine kargoyla hem yurt içine, hem de yurt dışına gönderiliyor.
Sivaslıların en çok tükettikleri gıda ürünleri arasında yer alan, yöreye özgü Sivas katmeri ve çöreklerin ünü, Türkiye'den sonra yurt dışına da ulaştı. Genellikle kahvaltılık olarak tercih edilen, ancak her öğün tüketilebilen katmer, kentte en fazla üretilen unlu mamul olarak dikkat çekiyor. Taze olarak tüketilen katmer, kentte olduğu kadar yurt genelinde de ilgi görüyor. Sivaslıların en yoğun bulunduğu İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlere kargo veya günlük otobüslerle paketler halinde gönderiliyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle coğrafi işaret olarak tescillenen 'Sivas katmeri', yurt dışındaki Sivaslılardan da büyük ilgi görüyor. Katmer, talep doğrultusunda başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine de gönderiliyor. Diğer ülke veya şehirlerde oturup da tatil için kente gelenler de yaşadıkları yere dönerken koliler dolusu Sivas katmeri götürüyor.
'ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ TEL TEL OLMASI'
Katmerin yapılışı hakkında bilgi veren fırın işletmecisi Mustafa Karabayır, "5 yıldır kendi işletmemizi çalıştırıyoruz. Sivas katmeri mayasız hamurdan, özel kullandığımız böreklik yağdan, merdane yoluyla, çeşitli katlama yöntemleri ile yaptığımız bir katmer çeşididir. Hazırlandıktan sonra üstüne yumurta sürüyoruz. Daha sonra falçata ile çiziyoruz. Sivas katmerinin en önemli özelliklerinden birisi tel tel olmasıdır. Yörelere göre değişebilir ancak bizim katmerimizin kat kat olması diğerlerinden ayıran bir özelliktir. Peynirli, patatesli ve tereyağlı olmak üzere toplam dört çeşit katmer bulunmaktadır. En çok tercih edileni ise sade katmer. Sivas katmerinin tescillenmesi bizim açımızdan gurur verici. Sivas'ın kendine özgü diğer ürünlerinin de tescillenmesini bekliyoruz. Yaz aylarında gurbetçilerimizin gelmesiyle daha çok rağbet görüyoruz. Hatta giderken valizlerinde götürüyorlar. Yurt içinde birçok şehre kargo ile gönderiyoruz. Yakın zamanda Yunanistan'a ve bazı Avrupa ülkelerine de kargo aracılığı ile katmer gönderdik" dedi.

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