Tescilli üzümlere talep artışı üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin birçok ilinden sipariş aldıklarını belirten Berker, "Üzümümüzün kalitesi gayet güzel, büyükşehirlerden ve komşu illerden siparişler alıyoruz." diye konuştu.

Üzüm yetiştiricisi Osman Berker, AA muhabirine, bereketli bir yıl yaşadıklarını ve yetiştirdikleri üzüme talep artışından dolayı hasat ettikleri ürünleri bekletmeksizin tarladan müşteriye sattıklarını söyledi.

Ürün artışının yanı sıra kentte özellikle yetiştiriciliği yapılan, kendine has tadı, aroması ve iri taneleriyle coğrafi işaret tesciline sahip boğazkere ve öküzgözü üzümlerine talep artışı üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Toprak ve iklim yapısından dolayı 60 çeşit üzümün yetiştiği kentte, bu yılki verimde geçen yıla oranla yüzde 30 artış bekleniyor.

Üretici Nebahat Çıta da ülkenin dört bir yanındaki müşterilerden yoğun sipariş aldıklarını, bunları yetiştirebilmek için sıkı bir mesai harcadıklarını bildirdi.

- "Farklı projelerle destekler sunuyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da Elazığ'ın tarımsal potansiyeli bakımından en önemli değerlerinden birinin üzüm yetiştiriciliği olduğunu belirtti.

Kentte 110 bin dekar alanda yetiştiriciliği yapılan üzümden geçen yıl 80 bin ton civarında rekolte elde ettiklerini ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Bunun ciddi manada istihdama ve üretime katkısı bulunmaktadır. Üzüm hasadının yapıldığı dönemde insanlarımız harıl harıl çalışarak Türkiye'nin birçok yerine ve dolaylı olarak ihracata üzüm gönderiyorlar. Aynı zamanda hasat edilen üzümle köylerimizde kadınlarımız ve erkeklerimiz geleneksel olarak birinci sınıf doğal 'orcik' yapıp piyasaya sürmektedirler. Bizler de üreticilerimizin hasat ettikleri üzümü katma değeri daha yüksek ürün haline getirmeleri ve kazançlarını daha da artırmaları için farklı projelerle destekler sunuyoruz."