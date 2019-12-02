Tesettür Şıklığında En Trend Mont Modelleri

Kimi klasik, kimi sportif bu kombinlerin en önemli parçaları ise, tabii ki dış giyim ürünleri. Kombinlerin ana hatlarını belirleyen bu ürünler aynı zamanda kişinin genel tarzına dair de çok şey söylüyor. Bu yazıya konu olan kadın mont modelleri de, en popüler tesettür dış giyim ürünlerinden… Yazının geri kalanında, tesettür şıklığının en gözde mont modellerinden, ve hangi parçalar ile kombin yapılabileceklerinden kısaca bahsedeceğiz.
Şişme Mont
Şişme montlar, son yılların en popüler dış giyim ürünlerinden… Tesettür giyimde de oldukça rağbet gören bu mont modelleri, günlük giyimde sportif bir şıklık için kot pantolon modelleri ve botlar ile kombinlenebilir. Kürklü, kemerli, sade, kısa ya da uzun şişme mont modelleri arasından, siz de kolaylıkla kendi tarzınıza uygun bir model bulabilirsiniz.
Deri Mont
Her kadının gardırobunda en az bir adet deri mont olmalı… Havaların henüz çok soğuk olmadığı sonbahar aylarında giymek için ideal ürünler olan deri montlar, doğru şekilde kombinlediğinizde size son derece havalı bir görünüm kazandıracaktır. Deri montları tarzınıza göre farklı renklerde seçebilir; klasik bir görünüm için sade modellere, daha sportif bir stil için ise kemer, asimetrik kesim gibi detaylara sahip tasarımlara yönelebilirsiniz.
Kaşe Kaban
Kaşe kaban, özellikle de klasik bir tarza sahip kadınların ilk tercihlerinden. Soğuk havalarda hem şık hem de sıcak tutan kombinler için uygun ürünler olan kaşe kabanlar, abartıdan uzak ama dikkat çekici bir şıklık için kumaş pantolon ve topuklu botlar ile kombinlenebilirler.
Kapüşonlu Mont
Soğuk, yağmurlu ve karlı havalar, sonbahar – kış sezonunun değişmez bir parçası… Bu yüzden şıklık ile birlikte sıcaklık ve maksimum konfor da isteyen kadınlar, genellikle kaşe kaban ile birlikte kapüşonlu mont modellerine de yöneliyor. Günlük giyimde spor – şık bir tarz için uygun olan kapüşonlu montlar, kürklü modelleri ile de biraz daha dikkat çekici bir stili olanlara hitap ediyor.
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