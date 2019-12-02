Tesettür Şıklığında En Trend Mont Modelleri

Kimi klasik, kimi sportif bu kombinlerin en önemli parçaları ise, tabii ki dış giyim ürünleri. Kombinlerin ana hatlarını belirleyen bu ürünler aynı zamanda kişinin genel tarzına dair de çok şey söylüyor. Bu yazıya konu olan kadın mont modelleri de, en popüler tesettür dış giyim ürünlerinden… Yazının geri kalanında, tesettür şıklığının en gözde mont modellerinden, ve hangi parçalar ile kombin yapılabileceklerinden kısaca bahsedeceğiz.

Şişme Mont

Şişme montlar, son yılların en popüler dış giyim ürünlerinden… Tesettür giyimde de oldukça rağbet gören bu mont modelleri, günlük giyimde sportif bir şıklık için kot pantolon modelleri ve botlar ile kombinlenebilir. Kürklü, kemerli, sade, kısa ya da uzun şişme mont modelleri arasından, siz de kolaylıkla kendi tarzınıza uygun bir model bulabilirsiniz.

Deri Mont

Her kadının gardırobunda en az bir adet deri mont olmalı… Havaların henüz çok soğuk olmadığı sonbahar aylarında giymek için ideal ürünler olan deri montlar, doğru şekilde kombinlediğinizde size son derece havalı bir görünüm kazandıracaktır. Deri montları tarzınıza göre farklı renklerde seçebilir; klasik bir görünüm için sade modellere, daha sportif bir stil için ise kemer, asimetrik kesim gibi detaylara sahip tasarımlara yönelebilirsiniz.