Tesettüre giren Gamze Özçelik İdlib'e gitti

Geçtğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Gamze Özçelik tesettürlü haliyle dikkat çekmişti. İdlib'e giden Gamze Özçelik, tesettüre girdikten sonra Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu Gamze Özçelik fotoğrafına, "Her fotograf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik. İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama, biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü" notunu ekledi.

Maneviyata yönelen ünlüler

Güzel sunucu Ece Erken, bir eşarp markası için modellik yaptı. Yakın bir arkadaşının kurucusu olduğu marka için kamera karşısına geçen Erken, bu naları sosyal medya hesabından paylaştı.

"ARKADAŞIM İÇİN MANKENLİK YAPTIM" Çekimlerden bir fotoğraf paylaşan Ece Erken altına şu notu yazdı: "Geçen senelerde Trt 1'de yaptığım programda baş bağlama tekniklerini benim üstümde göstermiştik hatırlarsınız.

Şimdide arkadaşımın markasının eşarplarına bayıldım ve fotoğraf çekildim, sizle de paylaşayım istedim, kumaş ve renklere bayıldım. Arkadaşım için mankenlik yaptım."

İşte Ece Erken'in modellik yaptığı çekimden kareler...

53 BİN KİŞİ BEĞENDİ Ece Erken'in eşarplı paylaşımı kısa sürede yaklaşık 54 bin kişi tarafından beğenildi.

Program çekiminden eşarp bağlama teknikleri için model olmuştu.

Kutsal toprakları ziyaret eden ünlülerin arasına Sibel Turnagöl de katıldı. Turnagöl, yolculuk öncesi havalimanında çekilen fotoğrafını "Ve en büyük hediye... bu ekip kutsal topraklara umreye gider!" notu ile Instagram'da paylaştı.

Kutsal toprakları ziyaret eden ünlü isimlere Tarık Mengüç de katıldı.

'Şakşuka' şarkısı ile ünlenen Mengüç, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Kutsal toprakları ziyaret eden ünlü isimlere Tarık Mengüç de katıldı.

Tarık Mengüç Umre ziyaretinde bol bol fotoğraf çektirdi.

Vidan Atasever, Umre yolcusu Uzun süredir ekranlarda görünmeyen sinema ve dizi oyuncusu Vildan Atasever, Umre'ye gidiyor.

Vildan Atasever Vildan Atasever, Umre için aldığı uçak biletinin fotoğrafını İnstagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Vildan Atasever 35 yaşındaki oyuncu, son olarak "2000 yılında çekilen ve daha sonra pişman olduğu cesur fotoğraflarını internetten sildirmek için 25 bin TL harcadığı" yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

Burcu Çetinkaya Ünlü ralli pilotu Burçu Çetinkaya, kendi içinde yaşadığı manevi yolculuk sonrası tesettüre girmeye karar verdi. Bu kararıyla oldukça dikkat çeken ve olumlu-olumsuz pek çok yorumla karşılaşan Çetinkaya, çıktığı manevi yolculuğun onu tamamladığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Büşra Ayaydın Rol aldığı filmin galasına tesettüre girmiş bir şekilde gelerek herkesin dikkatini çeken genç oyuncu, küçüklükten itibaren kapanmayı istediğini ancak içinde bulunduğu şartların onu farklı şekillendirdiğini söylemişti. Tesettürün, oyunculuğunu etkilemesinden endişe duymayan Büşra Ayaydın, rol için asla tesettüründen vazgeçmeyeceğini her fırsatta dile getirdi.

İkbal Gülpınar İçinden gelen sesi dinledim diyerek kapandığını söyleyen İkbal Gülpınar Umreye gittiğini ve burada karar vererek artık tesettürlü olduğunu söyledi.. İşime engel olacağı için kapanmayı düşünmüyordum ama Kabede namaz kılarken içimdeki ses kapanmam gerektiğini söyledi dedi..

Serra Karaçam (eski TRT spikeri) Eski TRT spikeri Serra Karaçam kapandı… Evliliğiden dolayı olduğu düşünülse de İmam Hatip mezunuydum zaten kapanmayı düşünüyordum hep ve sonunda karar verdim dedi.

Leyla Sayar Yeşilçam’ın 1960 yıllarına damgasını vuran yıldızlardan Leyla Sayar. Türkiye güzellik yarışması'nda ikinciliği kazandı. 1958 yılında sinemaya girdi ve adından çalkantılı yaşamı ile söz ettirdi sinemada dansözlüğe soyunduysada daha sonra Yeşilçam! a dönse de işler yaver gitmeyince dine yöneldi hayatını tamamen şekillendirdi.

Tuğçe Güder Bir zamanlar podyumların aranan ismi olan manken Tuğçe Güder de maneviyata yönelen ünlülerden. Evlenip çocuk sahibi olan ve sektörden tamamen çekilen Güder, kimse için değil sadece Allah için kapandığını söylüyor ve gözden uzak bir hayat yaşıyor.

Nejla Nazır Necla Nazır Yeşilçam da bir dönemene damgasını vuran ünlü yıldızlardan, Ferdi Tayfur ile uzun süre birlikte yaşamış ve o dönemde kapanmış olmasına rağmen etki altında kalmadığını ve kendi inançları doğrultusunda kapandığını söylemiştir. Ferdi Tayfur'dan ayrıldıktan sonra iş bulamadığı için bir dönem açılmış ama sonra tekrar başını kapamış bir sanatçımızdır..

Eski manken kutsal topraklarda Bir dönem adından söz ettiren eski mankenlerden Emel Yıldırım, kutsal topraklara gittiğini sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Eski manken Emel Yıldırım, kutsal topraklara gitti. Mescid-i Nebevi'yi ziyaret eden Yıldırım, sosyal medyadan bu fotoğrafları paylaştı.

19 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRMİŞTİ Geçtiğimiz yıl Erdal Acar'la 19 yıllık evliliğini bitiren Emel Yıldırım, buna gerekçe olarak eşinin kendisine şiddet uyguladığını göstermişti.

Eşinden tazminat almayan Yıldırım'ın bir dönem maddi sıkıntılar çektiği öne sürülmüştü.

Gece kulüplerinde sahne almam Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Onur Şan’ın altı ay önce sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

Beş vakit namaza başlayıp, maneviyata yöneldikten sonra ilahiyat bölümü mezunu Büşra Aköz’le hayatını birleştiren türkücü, bar ve gece kulübünde sahne almayı bıraktığını açıkladı.

‘Göresim Var’ adlı türküyü geçtiğimiz günlerde yayınlayan Şan, yaklaşık dört yıl önce bir geçiş dönemi yaşadığını,

“Verdiğim arada kendimle savaştım. Uzun süredir içkili yerlerde sahne almıyorum. Böyle huzurluyum” sözleriyle anlattı.

Yaşar Alptekin evlendi Oyuncu Yaşar Alptekin dünya evine girdi. İslami usullere göre yapılan törende Alptekin ve eşi dini kıyafetler giydi.

Yaşar Alptekin, evlilik haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Yaşar Alptekin Facebook hesabından, ”Allahın emrine uyduk. Mutlu bir yuva kurduk Allah'tan saadet diliyoruz. Nikahımıza teşrif edenlerden Rabbim razı olsun” paylaşımını yaptı.Yaşar Alptekin'in ilk evliliğinden 22 yaşında olan Ayris Alptekin adında bir kızı bulunuyor.

Tarkan umreye gidiyor! Megastar Tarkan, önümüzdeki günlerde umreye gitmeye hazırlanıyor. 4 yakınıyla birlikte umre yoluna düşen Tarkan, kişi başı 6 bin Euro ödeyecek.

Hafta Sonu’nun haberine göre, bir tur şirketiyle anlaşan sanatçı, iki gün Mekke, iki gün de Medine’de kalacak.

Dört yakınıyla yola çıkacak olan Tarkan, bu program için kişi başı 6 bin Euro ödeyecek.

Sanatçıya umrede VIP hizmet sunulacak, yanında bir tercüman ve koruma da bulunacak.

Ayşe Arman Umre izlenimlerini anlattı Geçtiğimiz günlerde Umre'ye gittiğini açıklayan Ayşe Arman, Umre izlenimlerini kendi adına açtığı sitede anlattı.

Ayşe Arman, kendi adına açtığı internet sitesinde yayına başladı. Ayşe Arman'ın kendine ait olan sitede ilk yayınladığı yazı ise Umre izlenimleri oldu.

KAPANMAYACAĞIM MERAK ETMEYİN Çok etkilendiğini belirttiği Umre deneyimlerini "Eşsiz Umre" başlığıyla yazan Ayşe Arman, laik okuyucularını rahatlatan açıklamayı da yaptı.

Bundan sonra hayatının değişip değişmeyeceği yönündeki endişeleri dağıtmak isteyen Arman, "Bence her deneyim, bizi değiştiriyor, zenginleştiriyor. Ama hayat tarzım, hayata bakışım tabii ki değişmeyecek. Kapanmayacağım da merak etmeyin!" dedi.

Ceren Hindistan eşi Ümit Aslan'la umreye gitti Oyuncu Ceren Hindistan, Sevgililer Günü'nde eşi Ümit Aslan'la birlikte umreye gitti.

Bu anlarını ölümsüzleştiren Ceren Hindistan, instagram'dan paylaştığı bir pozun altına da, "Tarifsiz bir duygu. Eşimden Allah razı olsun. Bana Sevgililer Günü'nde gerçek aşkı yaşattığı için" notu düştü.

GÖRENLER POLİSE ŞİKAYET ETTİ Bir zamanların ünlü mankeni ve film yıldızı Yaşar Alptekin, film çekimi için geldiği Amasya'da üstlendiği 'cin çıkartan hoca' rolüne daha iyi adapte olmak için giydiği cübbe ve başındaki sarık ile geç saatlerde sokaklarda dolaşırken kıyafetinden şüphelenen bir vatandaş tarafından polise şikayet edildi. Alptekin, ihbarı üzerine Polis tarafından kimlik sorgulamasına tabi tutulduğunu söyledi.

"ROLÜME ADAPTE OLMAK İÇİN YAPTIM" Kültür ve Turizm şehri Amasya'nın son derece güvenli bir şehir olduğunu ve kadınların bile geç saatlere kadar cadde ve sokaklarda güvenle dolaştıklarını gözlemlediğini anlatan Yaşar Alptekin, "Rolüme adapte olmak için bu kılıkla dolaştım bu akşam. İleride iki Polis arabası beni çevirdi. Arabadan indiler. 'Kimlik kontrolü' dedi. Ben tabi kendimden eminim. O eminlikle kimliğimi çıkardım. Memur beyler şaşırdı tabii. Bu adam şüpheli ama çok rahat davranıyor. Daha da şüphelendiler benden. Sonra baktılar ki Yaşar Alptekin. 'Ağabey ne yapıyorsunuz burada?' dediler. 'Film çevirmek için' dedim. Bir duyarlı vatandaş beni ihbar etmiş.

"NORMALDE SİNİRLENMEM LAZIM" Normalde sinirlenmem lazım. Benim hoşuma gitti. Demek ki burada hala o duyarlı insanlar var. Çünkü biz toplum olarak sorumluyuz. Dolayısıyla demek ki ben şüpheli durmuşum ki polislere ihbar edilmiş. Polislerin de bu konuda titiz davranmaları çok hoşuma gitti. Bana yaklaşmaları yani. Şüpheli şahısım ama suçlu değilim yani. Yaklaşımları, kibar davranmaları filan hoşuma gitti" diye konuştu. "GÜNDELİK HAYATTA DA BÖYLEYİM" Bir zamanların ünlü mankeni ve film yıldızıyken 42 yaşında maneviyata yönelmesinin ardından 11 yıldır Namaz kılıp gündelik hayatta da rolüne benzer şekilde giyindiğini anımsatan 53 yaşındaki Yaşar Alptekin, "Rol gereği böyleyim ama aslında gündelik hayatta da böyleyim. Ama bu kadar abartılı değilim yani. Sarıkla dolaşmıyorum. Yine takkem var. Sarığı ancak Cuma günleri takıyorum. Efendimizin sünneti doğrultusunda sürmemi sürüyorum" dedi.

"TİŞÖRT BENİM TASARIMIM" Üzerine giydiği tişortun hazırlanmasında ünlü Komedyen Cem Yılmaz'ın oyununa adını verdiği harf grubundan esinlendiğini anlatan ünlü oyuncu, "5 vakit Namaz tişortu rol gereği değil. Bu benim tasarımım. Gençlerimiz ismini bilmediği şeyler giyiyor. Küfür yazılı, edepsiz yazılar yazılı tişortlar giyiyorlar. Gençlerimiz giyinmeyi seviyor. Bizi anlatan bir şeyler giyinmeli bu gençler. Hem giysim bir mesaj versin yada namazı hatırlatsın diye 3 senedir 5 vakit Namaz tişortuyla geziyorum. En azından birilerine Tebliğ etmiş olurum diye. Cem Yılmaz'ın 'CMLYMZ' kısaltmasından '5 VKTNMZ' mesajını oluşturdum" şeklinde konuştu. CEM YILMAZI ÇOK BEĞENİYOR Erkek oyunculardan Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Haluk Bilginer'i, Kadın oyunculardan Beren Saat'i, Yönetmen olarak son dönemde yaptığı filmlerle dikkat çeken Mahsun Kırmızıgül'ü, ses sanatçısı olarak Kibariye'yi, komedyenlerden Ata Demirer ve özellikle Cem Yılmaz'ı çok beğendiğine değinen Alptekin, "Bazı insanlar belden aşağı çok esprili olduğu için söyleniyor ama sonuçta hayatın gerçeğidir. Belki birçok insan bunu söylediğim için eleştirecek ama hayatın gerçeği yani. Ben elhamdülillah dikkat ediyorum. Ehli sünnet bir hayat yaşamaya gayret gösteriyorum ama bunu yapanları da yani dışlamıyorum. Sonuçta hayatın içinde yani. Görüyorsunuz camiden çıkarken bir hacı ağabey bile sinirlendiği zaman ağzından bir küfür çıkabiliyor. Sonuçta insanız. Yani küfür çıkabilir. Başka türlü anlatılamaz çünkü espriler. Cem Yılmaz'ı bu yönden çok takdir ediyorum. Bir kere önce güldürmek zeka işidir" ifadelerini kullandı.

FİLMDEKİ ROLÜNÜ ÖZETLEDİ Amasya'da çekimleri başlayan Lanetli Anahtar adlı filmdeki rolünü özetleyen Yaşar Alptekin, şöyle konuştu; "Filmin konusu gençler tatil amaçlı Amasya'ya geliyor. Yağmura tutuluyorlar. Yağmurdan korunmak için bir eve sığınmak zorunda kalıyorlar. Fakat evin kapısı kapalı. Zar, zor bir anahtar buluyorlar bir yerden. Evin kapısını açıyorlar ve içeri giriyorlar. Tahmin etmedikleri bir şey var. Ev üç harfliler tarafından sahiplenmiş vaziyette ve bu üç harfliler gençlere musallat oluyor. Dolayısıyla da sırasıyla insanlar ölmeye başlıyor. Böyle bir korku ve gerilim filmi. Ben bu filmde Osman Hoca'yı canlandırıyorum. İçine üç harfli giren bayanın içinden çıkarmak için bir ilaç, dua sistemiyle birlikte o üç harflileri içinden çıkarmaya çalışıyoruz."

1980'li yılların bebek yüzlü yakışıklılarından biriydi Yaşar Alptekin.

O dönemde henüz 20'li yaşlarının ilk yarısında olan Alptekin, kısa bir podyum deneyiminin ardından kendini kameraların önünde buldu.

Bir kaç sene önce hacı olan Alptekin, kaleme aldığı Namazla Yeniden Doğdum adlı kitabının tanıtım toplantısında şu sözleri söylemişti: "Ben griydim, Rabbim tozumu aldı bembeyaz oldum. Eski yaşantıma dönmekten korkuyorum." diye konuştu.

Mustafa Ceceli Mekke'nin fethini kutladı Instagram paylaştığı Kabe fotoğrafıyla Mekke'nin fethini kutlayan tek sanatçı Mustafa Ceceli oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mekke'nin fethi çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.. Ancak bu sene, Mekke'nin fethini kutlayanlar arasında ünlü bir isim yer aldı.

MEKKE'NİN FETHİNİ KUTLADI Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Instagram hesabından Kabe fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın altına "Mekke 630 yılında bir kere fethedildi. Ama insanın her gittiğinde kalbini tekrar tekrar fetheder, eğer sen de ona kalbinle bakabilirsen..." notunu düşen Ceceli, Mekke'nin fethini kutlayan tek şarkıcı oldu.

Geçtiğimiz aylarda umreye giderek gündeme gelen ünlü oyuncu Murat Yıldırım, bu kez de Hac ziyaretinde bulundu. Yıldırım, kutsal topraklarda dini görevlerini yerine getirdi Altı yıllık esi Burçin Terzioglu ile Temmuz ayında yollarını ayıran Murat Yıldırım, ikinci kez kutsal toprakların yolunu tuttu. Geçtigimiz aylarda umreye gittigi haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncunun Kurban Bayramı'nda da Hac ziyaretinde bulundugu ortaya çıktı. HAYRANLARI ÇEKTİ Kutsal toprakları ziyaret edip dini görevlerini yerine getiren Yıldırım, konakladıgı Medine Oberoi Otel'de de hayranlarının yogun ilgisiyle karsılastı. Rol aldıgı dizilerin yurt dısında yayınlanmasının ardından Arap dünyasında genis bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, gittigi yerlerde hayranlarının isteklerini kırmayarak onlarla bol bol fotograf çektirdi. Ünlü oyuncu, kutsal toprakları ziyareti sırasında da zaman zaman etrafta bulunan insanlar tarafından görüntülendi.

Sunucu İpek Tanrıyar umreye gitti. Umre ziyaretinden takipçilerine sık sık bilgi veren Tanrıyar, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

İbadetin magazini olmaz Yeni yıla umrede giren Gülben Ergen, önceki akşam da Beşiktaş’taki Yahya Efendi Türbesi’ni ziyaret etti. Mevlid kandili sebebiyle geldiği türbede yarım saat kalan Ergen, namaz kılıp dua etti. Görüntülenmekten rahatsız olan şarkıcı, “İbadetin magazini olmaz. Burada konuşmamı beklemeyin” dedi.

TESETTÜRE GİRDİ Türkiye’nin tanınmış ralli pilotlarından ve televizyon sunucusu Burcu Çetinkaya tesettüre girdi.

Burcu Çetinkaya, İbrahim Tatlıses ile çektirdiği fotoğrafı Twitter sayfasında yayınladı. Türban takmış olan Çetinkaya’nın Twitter profil fotoğrafını da değiştirmiş olması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Evlendikten sonra mesleği bırakan Türkiye Mankenlik Kraliçesi Tuğçe Güder'in tesettüre girdiği ortaya çıktı.

5 yıl önce Uğur Karas ile evlenen ve bir erkek bebek dünyaya getiren Tuğçe Güder, bir süre önce Yalova'ya taşınmıştı. Ünlü manken tesettüre girmesiyle ilgili " Birileri değil Allah için kapandım" dedi.

Afrika kökenli olan Güder, ailesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılmış, buradan da bir aileye evlatlık verilmişti.

Eski TRT spikeri Serra Karaçam kapandı... Ünlü spiker, bu kararının ardında yatan sebepleri de Ala dergisine anlattı.

mam Hatip mezunu olduğunu söyleyen Karaçam, üniversiteye kayıt olmak için fotoğraf çektirdiğinde ağlayarak başını açtığını dile getirdi.

Serra Karaçam, kapanmaya kızının doğumundan 5 ay sonra karar verdiğini söyledi. Daha önce de kapanmayı düşündüğünü belirten Karaçam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk olunca, örneğin yataktan düşüyor, başına bir şey geliyor, Allah’ın onu sürekli koruduğunu gördükçe, şükür duygum arttı. Kendi sorumluluklarımı ve teşekkürümü daha titiz yapma isteği netleşti içimde. Ve birden zaten düşündüğüm şeyi uyguladım bir gün."

Karaçam, başörtüsünün mesleği açısından ne avantaj ne dezavantaj olmasını istemediğini de belirtti.

Karaçam'ın bu kararı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz yıl Eda Taşpınar’la ilişkilerini bitiren milli sörfçü Bora Kozanoğlu Umre’ye gitti. En son Merhaba Hayat dizisinde rol alan milli sörfçü takipçilerine Umre hakkında da bilgi verdi.

Umre ziyaretinden paylaştığı fotoğrafın altına ‘Kâinatın en kutsal ve en temiz yeri Kâbe’den selam olsun! Yüce Yaratan herkese bu deneyimi nasip etsin.’ notunu düştü.

Kozanoğlu bu fotoğrafta Kabe yoluna doğru ilerliyor.

Fantezi müziğin sevilen sesi İntizar, hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen şarkıcının Mekke’de olduğunu ise hayranlarına sanatçı arkadaşı Mustafa Ceceli duyurdu. Twitter’ında İntizar’ın kutsal topraklarda çektiği fotoğrafı paylaşan şarkıcı, “İntizar hacdan sevgilerini yolladı hepinize” diye de not düştü.

Ivana Sert, önceki gün oğlu Ateş’le Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Kuran okuyorum. Bir anda, bir günde Müslüman olamazsın. Din değiştirmek için zamana ihtiyaç var” dedi.

“En Büyük Show” adlı programda sunuculuk yapan Sert, gazetecilerin “Müslüman oldunuz mu” sorusuna, “Tam olarak olmadım.

Lale Devri'nin yakışıklı oyuncusu Tolgahan Sayışman katıldığı bir televizyon programında hakkında hiç bilinmeyen bir ayrıntıyı ilk kez anlattı.

Kenan Erçetingöz'ün hazırlayıp sunduğu Yüz Yüze programına katılan Sayışman ailesiyle beraber Umre'ye gittiğini söyledi. Genç oyuncu "Elimden geldiğince dini inancımı yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.

Maneviyat ve inancın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Sayışman, Erçetingöz'ün sorusu üzerine namaz kıldığını da belirtti. Yakışıklı oyuncu "Bu konularda fazla konuşmayı sevmiyorum" diyeek sözlerini noktaladı.

Bir dönem televizyon ekranlarının renkli simaları arasında yerini alan illüzyonist Magic Necmi'de maneviyata yönelen isimlerden.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Necmi Yıldırım, uzun zaman sonra televizyon programına konuk olmuştu.

Programda, İsmailağa Cemaati'ne katıldığını söyleyen eski illüzyonist, hayatında köklü değişiklikler yaptığını ve görücü usulü bir evlilik gerçekleştirdiğini anlattı.

Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinledikten sonra hayatında köklü değişikliklerin olduğunu söyleyen ve evinde televizyon olmadığını belirten Necmi Yıldırım, "böylece eşimle doya doya sohbet etme imkanı buluyoruz, Allah Ahmet Hoca'yı başımızdan eksik etmesin" dedi.

Jüri üyesi olduğu ‘O Ses Türkiye’ye bu sezon damga vuran Gökhan Özoğuz, abdest alırken çekilmiş fotoğrafının kendi adına açılan fake hesapla Instagram’da paylaşılmasından rahatsız: "Herkesin bir sırlı tarafı vardır. Senelerdir yaşamış olduğum bir iç dünyam varsa, onu ‘O Ses Türkiye’ gündemiyle sunacak halim yok. Özel hayatımı paylaşmaktan hoşlanmam..." "BENİM HAYATIM GÖKKUŞAĞI GİBİ" VOUGE dergisine konuşan Özoğuz, şu sözlerle kendini ifade etti: “Benim hayatım gökkuşağı gibi, bin tane şey var. Onların düşündüğü Müslüman olamam. Bence bir insan, inanç sisteminden dolayı da alkışlanmamalı. Bravoluk bir şey değil bu. Her şey bakış açısında gizli, herkesin kafasında başka bir inanç var. İnsan olduğu için sevsin insanlar birbirlerini.”

Televizyon ekranlarının sevimli sunucularından İkbal Gürpınar da içinden gelen sesi dinleyip maneviyata yönelen ünlülerden.

Bir süre önce Umre'ye giden Gürpınar, orada tesetüre girmeye karar verdi.

O anı şöyle anlatmıştı Gürpınar bir röportajında "Dördüncü kez Umre'ye gittim. Daha önce başımı kapatma niyetim yoktu. İşimden dolayı böyle bir şey yapamayacağımı düşünüyordum. Kabe’de namaz kılarken içime bir ses geldi ‘İçimdeki ses kapanmalısın’ dedi."

Böylece Gürpınar tesettüre girmeye karar verdi ve görüntüsünü değiştirdi.

Gürpınar başını kapatarak "reklam yaptığı" iddialara da katıldığı bir TV programında gözyaşları içinde cevap verdi.

İlk evliliğini yapana kadar da başını kapattığını söyleyen Gürpınar "Eski eşimin isteğiyle başımı açtım" diye konuştu.

Gürpınar İmam Hatip mezunu olduğunu da aynı programda söylemişti.

80'li yılların en gözde yakışıklılarından biriydi Reha Yeprem. 1986 da Aydan Adan ve Sema German Ajansı'nda mankenliğe başladı.

Pek çok ajansta reklam çalışmaları yapan Reha Yeprem, aynı zamanda 18 yıl mankenlikle birlikte podyum dersleri verdi. Uğurkan Erez’le birlikte 5 yıl meda moda organizasyonda fashing show ve koreografi çalışmaları yaptı. 50'den fazla defileye koreograf olarak imza attı.

Bir dönem Gönül Yazar ile yaşadığı özel ilişkisiyle gündeme geldi.Aralarında Hülya Avşar'ın da bulunduğu bir çok ünlü yıldızla cesur sahnelerin yer aldığı filmlerde oynadı.

Ancak daha sonra o da hayat görüşünü ve tarzını değiştirdi.

Yeprem aynı zamanda STV haber merkezinde 2 yıl boyunca sabah 07,00-09,00 saatleri arasında canlı yayında Merhaba Yenigün programında gazete manşetlerini okudu, kahvaltı haberlerini sundu.

Reha Yeprem ve eşi bir dönem birlikte muhtaçlara yardım amacı taşıyan bir program da sunmuşlardı.

Yeşilçam'ın 1960 yıllarına damgasını vuran en güzel yıldızlardan biriydi Leyla Sayar. 1940 doğumlu oyuncu Yıldız Dergisi'nin düzenlediği artist yarışmasında başarı kazandı. Daha 1958 yılında sinemaya girdi.

Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu'nda eğitim gören Sayar 1957 yılında Üç Garipler filmiyle sinemaya adım attı. Ardından Duvaklı Göl, Dertl Irmak gibi yapımlar geldi.

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran en güzel kadınlardan biri olan Sayar, özel hayatıyla da hep ilgi çekti.Özellikle de Muzaffer Tema ile yaşadığı çalkantılı ilişki dönemin magazin basınının gündemindeydi.

20'ye yakın filmde başrol paylaşan ikili sonunda evlendi. Ancak, Tema çapkınlıklarından bir türlü vazgeçmeyinde işler de beklenildiği gibi gitmedi. Sonunda çift ayrıldı. Tema, ABD'ye giderek şansını Hollywood'da denemek istedi. Ancak istediğini elde edemeyip geri döndü. Bu arada Leyla Sayar da kendine bambaşka bir yol çizmişti.

Dönemin ünlü gazino işletmecileri Hasan Ekesi ve Hasan Bora'nın ısrarıyla o yıllarda pek çok sinema sanatçısının yaptığı gibi sahneye çıktı Leyla Sayar. Yapacağı iş dansözlüktü. Hayatında hiç böyle bir iş yapmamış olan Sayar, Kudret Şandıra'dan bir hafta ders aldı ve dansöz olarak gazino sahnesine çıktı. Ama şansı yaver gitmedi. Filmlerini hayranlıkla izleyenler onu sahnede dans ederken görmekten pek hoşlanmadı.

Aslında yapmak istediği kameraların karşısına geçmek film çevirmekti. Yeşilçam'a döndü ancak artık sinema sektörü değişmişti. Aylarca kendisine uygun bir rol verilmesini bekledi.. Ama beklediği haber bir türlü gelmedi.

Bu talihsizliğin ardından Sayar, kendini dine verdi. Artık Tanrı'ya yakındı...Zaten kazanıp biriktirdiği para da onun geçimini sağlamaya yetecekti. Hayatını tamamen yeniden şekillerdirdi Sayar. Öyle ki eski filmleri TV ekranında görünür görünmez kumandayı alıp kanal değiştirecek kadar.

Bir zamanlar podyumların en çılgın mankeniydi Toktay.

Özel hayatını bile kameraların, objektiflerin önünde yaşardı. Ama bir gün hayatının aşkı, işadamı Ali Rıza Özderici ile tanıştı ve yaşam onun için başka bir dönemece girdi.

İlk sürpriz Toktay'ın evlenmesi oldu. Sonra da ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Daha sonra Umre'ye de giden Toktay, ışıltılı dünyanın çok uzağında mütevazı bir hayat sürdürüyor.

Bir zamanlar magazin basınını peşinden koşturan bir ünlü olması dışında milyonlarca anneden hiçbir farkı yok.

Toktay şimdi hayatını eşine ve iki çocuğuna adadı.

Eşi Eser Noyan ile birlikte seslendirdiği şarkılarla tanınıyordu Engin Noyan.

Bir dönem yaptıkları TV şovuyla da çok konuşulmuştu ikili.

Ancak günün birinde Engin Noyan hayatını tamamen değiştirdi ve kendini dine verdi.

Noyan bir toplantıda yaptığı konuşmada: "Ömrümün büyük bir kısmını Kur`ansız geçirdim` diyen Noyan, `Ne kadar karanlık ve kokuşmuş bir dönem geçirmişim. Vesvese ile bir şey olunduğunu zannederek geçirilen zamanmış" diye konuşmuştu.

Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü yıldızlardan bir Necla Nazır.

Ferdi Tayfur ile uzun süren hayat arkadaşlığı sırasında tesettüre girdi.

Kimsenin etkisinde kalmadığını Allah inancından dolayı bunu tercih ettiğini söyledi.

Yıllarca da bu kararından en küçük bir taviz vermedi.

Ancak Tayfur ile olan hayat arkadaşlığı sona erince bir yol ayrımına geldi.

Türbanlı olduğu için kimsenin kendisine iş vermediğini söyleyen Nazır "ekmek parası için" başını açtı. Nazır tam 20 yıl sonra başındaki örtüyü çıkarmıştı. Ama sonra yeniden kapandı.

Bir dönem cezaevi deneyimi yaşayan Tuğba Özay, demir parmaklıklar ardındayken dine sığındı.

Özay yakınlarına bu dönemde dini kitaplar okumaya ve namaz kılmaya başladığını söylemişti.

O dönemde Özay'ın Ramazan'ın ilk günü koğuş arkadaşlarına iftar yemeği verdiği de konuşulmuştu. Özay, daha önce de sık sık tesettür defilelerine çıkıyordu.