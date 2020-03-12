Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

"Böyle bir efsanenin kızı olmak muhteşem bir duygu" diyen İrem Betül, babasını kaybettiği anı şu sözlerle anlattı:

“Yalova’daki evimizdeydik biz… Bayram tatili için… Sabah kalktım, kahvaltı hazırlayacağız, dedim ki, babam rahat rahat uyusun, O’nu uyandırmayayım dedim. Rahatsız etmeyeyim dedim… Meğerse babam ölmüş! Kalp krizi geçirmiş gece yatağında… Ve biz babaya aşık iki kızız (kardeşi Senem Betil’den söz ediyor.) diyor ve o anları anlatırken sözcükler boğazında düğümleniyor.

'BABAMIN SAĞLIK SORUNU YOKTU'

Babasının ölüm tarihine de değinen İrem Betil, yıllar önce yaşanan bu ani ölümle ilgili şu tanımı yapıyor. “Babamın öyle bir sağlık sorunu yoktu. Ama nurlar içinde olsun, nurlar içinde vefat etti… 11.11.2011’de vefat etti.

Tarihe bakar mısın? Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece… Dünyanın dört bir yanından hayranlar… Biz bu acıyı dualar ve hayranlarının sevgisi sayesinde aştık.

'NECATİ ŞAŞMAZ'A KIRGIN'

İrem Betil, Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcısı Raci Şaşmaz’a ise bir hayli kırgın. Betil, kırgınlığını şu sözlerle anlattı: