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Tesettüre giren Merve Sanay, eski haline geri döndü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2019 09:06 | Son Güncelleme

Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde kutsal topraklara giderek tesettüre girmişti. Sanay döndükten sonra paylaşımlarıyla yine takipçilerini şaşırttı.

Tesettüre giren Merve Sanay, eski haline geri döndü!

Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen her yaptığı her paylaştığı olay olan sosyal medya fenomeni Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde kutsal topraklara giderek tesettüre girip dekolteli fotoğraflarını kaldırmıştı.

Sanay, İstanbul'a döndükten sonra Instagram'ını yine eski haline getirdi.

Sanay gelen sorular üzerine bu durum için "İçimden geldi" yorumunu yapmıştı. Sanay Türkiye'ye döndükten sonra cesur fotoğraflarını tekrar yükledi.

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"NE YAPTIĞIN BELLİ DEĞİL"

Takipçileri de Sanay'ın bu hareketine sessiz kalmadı. Sanay'ın bir takipçi durumla ilgili, "Ne yaptığın belli değil" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Keşke tesettürlü kalsaydın senin için üzülüyorum" yorumunu yaptı.

Sosyal medya fenomeni Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde Medine'ye gitmişti. Sanay, tesettürlü haliyle herkesi şaşırtmıştı.


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