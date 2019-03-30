HABER

Tesettürlü kadınlara saldıran kadın: "Benim de ailem kapalı”

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Adana’da tesettürlü iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan bir kadın polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Tesettürlü kadınlara saldıran kadın: "Benim de ailem kapalı”

Adana’da tesettürlü iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan bir kadın polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın, Adli Tıp Kurumundan çıkarken basın mensuplarına, “Siz de milleti birbirine düşürmek için Allah’tan aranıyorsunuz. Benim de ailem kapalı. Onlar önce bana saldırdı” dedi.
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart Çarşamba günü gerçekleşen olayda Zübeyde G. (50) adlı kadın, kaldırımda yürüyen tesettürlü kadınlar Yaren Demir (19) ve Sümeyye Öztekin’e (20) önce sözlü, sonra da fiziki saldırıda bulundu. Yaren Demir’in yüzündeki peçeyi açmaya çalışan Zübeyde G., tesettürlü kadını yüzünden yaraladı. Tesettürlü kadınlar, kendilerine saldıran Zübeyde G.’den şikayetçi oldu.
Olay yerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Zübeyde G.’yi 1 saat içerisinde ikamet ettiği Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evinden gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Zübeyde G., emniyetteki ifadesinde tesettürlü kadınların kavgayı başlattığını iddia etti. Zübeyde G.’nin de tesettürlü kadınlardan şikayetçi olduğu da öğrenildi.

"Benim de ailem kapalı"
Gözaltına alınan Zübeyde G., sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada basın mensuplarının “Neden saldırdınız?” sorusuna, “Siz de milleti birbirine düşürmek için Allah’tan aranıyorsunuz zaten. Benim de ailem kapalı. Ben yoldan geçerken onlar bana saldırdı. Ben de onlara ‘Bir daha bu sokaklarda gezemeyeceksiniz’ dedim. Peçesini açmaya çalışmadım. Onlar bana gel deyince, bana saldıracaklar diye elimi kaldırım, yanlışlıkla oldu. Herkesin çoluğu çocuğu var. Kimseyi birbirine düşürmeyin” diye yanıt verdi.
Zübeyde G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Tesettürlü kadınlara saldıran kadın:

Tesettürlü kadınlara saldıran kadın:

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Maden işçilerinden 2,5 saatlik ocaktan çıkmama eylemiMaden işçilerinden 2,5 saatlik ocaktan çıkmama eylemi
Kamyonet kasasında 54 kaçak göçmen yakalandıKamyonet kasasında 54 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.