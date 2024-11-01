MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tesettürlü pozlarıyla çok konuşulmuştu... Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'ye gitti! Sosyal medya onu konuştu

Tesettürlü pozlarıyla çok konuşulmuştu... Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'ye gitti! Sosyal medya onu konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.11.2024 12:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin unutulmaz dizisi Sihirli Annem'de hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Eski eşiyle arasındaki kriz bir türlü çözülmeyen Ersubaşı tesettürlü pozlarıyla çok konuşulmuştu. Ünlü isim şimdi de Umre'ye gitti. Ersubaşı'nın paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Tesettürlü pozlarıyla çok konuşulmuştu... Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'ye gitti! Sosyal medya onu konuştu

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sihirli Annem'de Tuğçe karakterini canlandıran ve şimdilerde 2 çocuk annesi olan Damla Ersubaşı son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Eski eşi ile olaylı bir şekilde boşanan Ersubaşı, geçtiğimiz aylarda uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda harcadığını anlattığı bir video ile uzun süre konuşulmuştu.

damlaa

Bu videonun ardından Damla Ersubaşı yaptığı açıklamada; eski eşinin, kendisini çocuklarıyla tehdit ederek söz konusu videoyu kayıt altına aldırdığı ve kendisine gönderilmesini sağladığı söylemişti.

damla

Ersubaşı bu açıklamaların ardından verdiği tesettürlü pozlarla çok konuşulmuştu. Ünlü isim şimdi de son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ersubaşı Umre'ye gitti ve tesettürlü pozlarıyla ilgi çekti.

DAMLA 2

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ersubaşı takipçilerinin beğenisine sunduğu karelerine 'Kimki kabeye gider, hüda ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder' notunu düştü.

damla 3

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun karelerine sosyal medyada; 'Allah kabul etsin', 'Kabeye gitmek herkese nasip olmaz', 'Allah isteyen herkese nasip etsin' yorumları yapıldı.

damla 4

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı sihirli annem
En Çok Okunan Haberler
AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

'Hiçbir şey eskisi gibi olmaz' dedi, yaşanacakları tek tek sıraladı

'Hiçbir şey eskisi gibi olmaz' dedi, yaşanacakları tek tek sıraladı

MHP 'kent uzlaşısı'nı hedef aldı: "O belediyeler incelenmeli"

MHP 'kent uzlaşısı'nı hedef aldı: "O belediyeler incelenmeli"

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu o olmuştu! Ülkeyi terk edip evlendi

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu o olmuştu! Ülkeyi terk edip evlendi

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

Rakipleri çok kızdırdı! İşte F.Bahçe'nin yeni otobüsü

Rakipleri çok kızdırdı! İşte F.Bahçe'nin yeni otobüsü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.