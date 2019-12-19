HABER

TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası'nda final heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:52 | Son Güncelleme

Finaller, 21-22 Aralık'ta Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde oynanacak - Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ender Özgün: - "E-spor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık ve 14 milyon kişiye ulaştık. 2022 sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz" - "Türkiye E-Spor Federasyonu iş birliğimizle oyun ve e-spor dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye E-Spor Federasyonu'nun (TESFED) Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlediği ilk resmi e-spor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nın finalleri, 21-22 Aralık'ta İstanbul Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde oynanacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve e-spor sektörlerini desteklemeye devam ediyor.

TESFED tarafından Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlenen ilk resmi e-spor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda final heyecanı başladı.

Bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı e-spor turnuvalarından biri olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda online elemelerin ardından üst tura çıkan takımlar, büyük finaller için 21-22 Aralık'ta Ataşehir’deki FDR Oyun Merkezi'nde yapılacak karşılaşmalara katılacak. League of Legends, PUBG, CS:GO, FIFA, Dota 2 ve Zula oyunlarının her biri için ayrı düzenlenecek finallerde, en iyi 106 oyuncu Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Vodafone'lular finalleri Gamer Paketleri ile internetinden yemeden ve Vodafone TV üzerinden canlı izleyebilecek.

- "Oyun ve e-spordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ender Özgün, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, oyun ve e-spordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. E-spor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık ve 14 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Türkiye E-Spor Federasyonu iş birliğimizle oyun ve e-spor dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Ülkemizin en iyi oyuncularının belli olacağı TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda sona yaklaşmanın heyecanı içindeyiz. Vodafone'lular, büyük finalleri Gamer Paketleri ile internetinden yemeden ve Vodafone TV üzerinden canlı izleyebilecek. Oyun ve e-spor tutkunu gençlerimizi TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası finallerini izlemeye davet ediyoruz."

- "Gamer Paketleri", oyun ve e-spor deneyimini sınırsız yaşatıyor

Verilen bilgiye göre, Vodafone, "Gamer Paketleri" ile gençlerin oyun ve e-spor deneyimlerini sınırsız yaşamalarını hedefliyor.

12 TL'den başlayan paket alternatifleriyle gençlerin bütçesine uygun bir portföy sunan Vodafone, onlara internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait efsane hediyeler kazanma şansı da sağlıyor.

Buna göre, "Gamer Paketleri" ile oyunsever gençler, YouTube, PUBG Mobile ve Discord gibi içerikleri sınırsızca izleyebiliyor. Ayrıca, hediye oyun paraları ve yurt dışı seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar efsane hediyeler kazanma şansı yakalıyor.

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
Kaza yapan otomobildeki sürücüyü çıkarıp, restoranda ambulans bekledilerKaza yapan otomobildeki sürücüyü çıkarıp, restoranda ambulans beklediler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan soru önergesine yanıt: Araplar son 16 yılda Türkiye'de 11 milyon 186 bin metrekare taşınmaz satın aldıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan soru önergesine yanıt: Araplar son 16 yılda Türkiye'de 11 milyon 186 bin metrekare taşınmaz satın aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FreeZone vodafone

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de ev yandı, içinden ceset çıktı...

Cesedi yanan evden çıktı...

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar! Korumalar müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Dolandırılan eski bakan Aytekin: Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım

'Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım'

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Karakola gelip teslim oldular! Toplam sayı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.