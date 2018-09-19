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Teşhirci sapık kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 10:09 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta kadınları taciz edip sokak ortasında mastürbasyon yapan adam güvenlik kameralarına yakalandı.

İddiaya göre olay, iki gün önce Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 2 kadının peşinden giden şüpheli şahıs bir süre sonra teşhircilik yaptı.

Güpegündüz, sokak ortasında mastürbasyon yapan tacizci, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt teşhirci taciz

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
BU NE YAAA amk ülke ne hale gelmiş ülke biitk ya her açıdan bi,tik sadece ekonomi değil haya edep saygı ülked ekişilk bozuklukalrı öyle arttı ki akp nin ülkeyi getierdiği durum malesef bu sevinin oy veren vicdansıxlar ülkenin geldiği duruma tabi şimdi dersiniz suç yabancıalrın hatta chp nin detrsiniz ülkeyi başkaları yönetiyor ya
ceza vermişler mi
tutksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı..(tüm suçlular gibi)
@gid26 Hayır ceza almamış sadece "güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi."
amk ülkede savcılar ne iş yapar ahlaksız adamalrı neden toplayıp içeri tıkıp haftalarca sorgulatmak için aç suzuz bekletmez bakarsın ıslah olur ama savcıların işi gücü masumları içeri tıkmak
O kamyonete bi gusül abdest aldırın.
söylenecek söz kalmadı insan görünümlü mahlukat
kara kafa yada Suriyeli. Tipten belli. Acaba kendi anne yada bacılarına bu şekilde yapılınca da zevk alırlarmı ?
suriyeli veya doğulu olması bişey değiştirmez sapıklık hastalıktır her ırtkta olabilir ama görüntüdeki arkaya bakanı biraz gaşarlık bulaşmış
yemin ederim bu suriyeli
suriyeli , akp nin adamı bunlar şimdide haftalık 250 dolara vatandaşlık verecekler bunlara
amına kodumun suriyelisi görün bakın suriyeli çıkıcak
tip suriye bütün gundileri içeri aldılar sorgusuz sualsiz
Şu an Katarın hediyesi olan uçak incelendiği için bu sapık gündemde değil.Ceza olayını bilemem.
ben izmir konak meydaninda iki tane suriyeli cocugun on oniki yaslarinda, sokak kopeginin miniyla oynadigini gordum
bu adam hiç sağlam dayak yememiş heralde. adamına denk gelmez ki hep sümsük korkak adamlar doldu etraf
BU ADAM GİBİ BİR ÇOK SAPIK VAR ORTADA . NEDEN ? ÇÜNKÜ CAYDIRICI DEVLET YOK.
nereye gidiyoruz gerçekten çok merak ediyorum taş yağacak taş
bu nasıl bir yokluktur arkadaş
bu nedir yaa ülkede hiçmi güvenlik kalmadı yakalyıp içeri tıkacak savcı yokmu bu suçtur ilk suç tacizdir ikincisi toplumun içinde ahlak dışı edepsi,zliktir her ikisi içinde savcının bunun içeri tıkabilir masumları içeri tıkıp haftalarca sorgulatıurlen iyi bunları yapsanıza günlerce aç bırakın piçi sorgu odasında ondan sonra kesin cezasını bitsin yatsın piç içerde suöunu aleni analtın içerde soksunlar şişe bakın görün ondan sonraki hayatında nonoş gibi gezmiyormu
BU TİPLERE VUR EMRİ ÇIKARILSIN İNSANLIK DEĞERİ BİTMİŞ BU TİPLERİN
adam caddede asılıyo ya la abooo
şeriatı getırcen bak yapabılıyorşar mı
bunu da akp ye bağladınya. sana hiç bi şey demiyorum
Tipe bak yüzde 95 Suriyeli
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