Teşhirci sapık kamerada!

İddiaya göre olay, iki gün önce Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 2 kadının peşinden giden şüpheli şahıs bir süre sonra teşhircilik yaptı.

Güpegündüz, sokak ortasında mastürbasyon yapan tacizci, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

İHA

