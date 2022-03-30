Teşhis edilmemesi için yüzünü yaktı, parçalara ayırdı! İtalyan fenomenin hayranları dövmelerinden tanıdı

Akıllara durgunluk veren cinayet İtalya’nın Milano kentinde yaşandı. 26 yaşındaki Carol Maltesi'nin cesedinin parçaları,19 Mart'a kadar bir dondurucuda saklandıktan sonra polis tarafından yol kenarındaki çok sayıda çöp poşetin arasında bulundu. Sosyal medyada Charlotte Angie kullanıcı adıyla OnlyFans’ta seksi fotoğraflarını ve videolarını satıyordu. Brescia yakınlarındaki Borno kentinde cansız bedenine ait parçaları bulunan kadın uzun bir süre boyunca teşhis edilemedi. Polis tarafından olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine fenomenin hayranları Maltesi’yi dövmelerinden tanıdı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

Polisi soruşturmasını derinleştirmesi üzerine Borno bölgesindeki güvenlik kameraları incelendi. Maltesi’nin eski sevgilisi ve aynı zaman komşusu olan yemek bloggerı Davide Fontana’nın arabası şüpheli bir şekilde o bölgede görüldü. Polise verdiği ifadede Fontana, Maltesi ile cinsel ilişkiye girdikten sonra çıkan bir tartışmada onu çekiçle öldürdüğünü itiraf etti. Cesedin teşhis edilmemesi yüzünü yaktığını ve parçalara ayırdığını söyleyen Fontana, yakalanmamak için bir süre Maltesi’nin telefonunu ele geçirerek sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Fontana, Maltesi’nin annesine kendisini arayamayacak kadar meşgul olduğunu ve nedenini sonra anlatacağını belirten mesajlar gönderdi. Polisin görüntüleri yayınlamasından sonra Maltesi’nin endişeli hayranlarını korkudan uzaklaştırmak için “Evet dövmeler benimkine benziyor ama iyiyim” paylaşımını yaptı. Fontana, cinayetin yanı sıra cesedin imha edilmesi ve saklanması iddialarıyla polis tarafından gözaltına alındı.



