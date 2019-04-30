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‘Teşhisten Tedaviye Hacamat’ kitabı raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Dr.

‘Teşhisten Tedaviye Hacamat’ kitabı raflarda

Dr. Kasım Altıntaş’ın ‘Teşhisten Tedaviye Hacamat’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı.
Dr. Kasım Altıntaş’ın kadim bilgilerden yola çıkarak yazdığı ‘Teşhisten Tedaviye Hacamat’ adlı kitabı, Ruhi Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Dr. Kasım Altıntaş kitabında, hacamat hakkında çoğu kişinin bilmediği bilgilere yer verdi.
Kütüphanelerin tozlu raflarından alınan bilgiler tıp dünyası için yeni bir bakış açısı olma özelliği taşıyor. Hz. Muhammed (S.A.V.) dönemine kadar görülen farklı uygulama biçimlerini gün yüzüne çıkaran Dr. Kasım Altıntaş, hacamatın sadece bir tedavi yöntemi olmadığını gündeme getiriyor. Her tedavi yönteminin içerisinde bir teşhis yönteminin olduğunu ifade eden Altıntaş, kitabında sırt bölgesindeki hacamat noktalarının hangi hastalıkların teşhisinde yardımcı bilgiler içerdiğine geniş biçimde yer veriyor.
Herkesin merak ettiği Tıbbı Nebevi’den kalan bilgilerle ve Hadisi Şerifler’in tek tek ele alınmasıyla taşlar yerine oturmaya başlıyor. Sadece bir tıp kitabı olmakla kalmayan kitap, okuyucuyu tıp tarihinde zevkli bir yolculuğa çıkartıyor. Hacamatın mizaçlara etkileri, çocukların hacamatla tedavisi ve hayvanlarda hacamat gibi unutulmuş bilgilerin günümüz bilimsel verileri ışığında yeniden ele alınması yeni bir başlangıcı işaret ediyor.
Kadim Bilimler Merkezi çatısı altında Haziran ayında başlayacak eğitimler ise kitapta anlatılan yağlı hacamat ve teşhis teknikleri üzerinde kitabın pratik olma özelliğini ortaya koyuyor.

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