Tesisatçıyı sokak ortasında öldüren şüpheli yakalandı

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, para yüzünden tartıştığı sıhhi tesisatçı Abbas Yıldız'ı (30) tabancayla vurarak, öldürdükten sonra kaçan A.T. (31), arkadaşının evinde yakalandı. A.T. ile saklanmasına yardımcı olan arkadaşı, adliyeye sevk edildi. Olay, önceki gün Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Abbas Yıldız'ın işyerine gelen A.T., aralarındaki para anlaşmazlığı nedeniyle Yıldız'la tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. yanında getidiği tabancayı çekti. A.T., kaçmaya çalışan Yıldız'ı sokak ortasında sırtından vurdu. A.T. kaçarken, Abbas Yıldız kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda A.T.'nin Düztepe Mahallesi'nde arkadaşı İ.F.K.'nin evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis A.T.'yi ve arkadaşı İ.F.K.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. A.T. ve İ.F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.