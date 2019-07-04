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Tesise dadanan ayılar, kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:31 | Son Güncelleme

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, arıcılık yapan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisine dadanan ayılar, başına dert oldu.

Tesise dadanan ayılar, kamerada

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Sürmene ilçesinde, arıcılık yapan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisine dadanan ayılar, başına dert oldu. Kovanları ayılardan korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan Sedef, konteyner üzerine yerleştirdiği kovanlarını yine de ayılardan koruyamadı. Tesise gelen 5 boz ayı çevresindeki ağaçlara tırmanarak çıktıkları konteyner üzerindeki kovanları parçaladı, balları yedi. O anlar ise kameralara yansıdı.
Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'ndeki arazisi üzerine kurduğu tesiste 10 yıldır arıcılık yapan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in başı, ayılarla derde girdi. Sedef, tesise dadanan ayılar nedeniyle her yıl zarar gören kovanlarının çevresini çelik kafesle kapatarak önlem aldı. Tesisin çevresine de foto kapan kameraları yerleştiren Sedef, ayıların hareketlerini izlemeye başladı. Kafes dışına bal, ekmek ve meyve bırakan İbrahim Sedef, kovanlarını yine de ayılardan koruyamadı. Tesise gelen ayılar, beton ile güçlendirilen çelik kafesi deviremeyeceğini anlayınca, bu kez kafesin alt kısmındaki toprağı pençeleriyle kazdı. Kafesin çevresinde çukur oluşturan ve betonu pençeleriyle kıran ayılar içine girmeyi başardıkları çelik kafesteki kovanları parçaladı, balları yedi. O anlar kameralara yansıdı.
KONTEYNERİN ÜZERİNE ÇIKARDI
İbrahim Sedef, bu kez kovanları konteynerin üzerine çıkardı, ayılar için de konteyner önüne bal, ekmek ve meyve bıraktı. Gece yarısı gelen 5 ayı, bırakılan yiyeceklerle yedi, ardından da gözlerini konteyner üzerindeki kovanlara dikti. Konteynere tırmanmaya çalışan ayılar, başarılı olamayınca çevredeki ağaçlara tırmandı. Ayılar, buradan konteynerin üzerine geçti. Kovanları yere atarak parçalayan ayılar, balları yedikten sonra gözden kayboldu. Ayıların kovanlara ulaşmak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.
'NE HABER ADAMIM'
3 yıldır ayılarla mücadele veren Sedef, hafta sonlarını da kovanlarını korumak için konteynerde geçiriyor. Gece saatlerinde konteyner önüne gelen bir ayı olduğunu fark eden Sedef, aniden dışarı çıkıp ayıya 'Ne haber adamım' diye seslendi. Ürken ayı kaçarak uzaklaştı. O anlar da kameralarca görüntülendi. İbrahim Sedef'in, bu anları ve ayılar için 'Kocaoğlanlar işte size iki kovan bal ve meyveler. Yaramazlık yapmayın devamı gelecek' notuyla sosyal medyada paylaştığı görüntüler de ilgiyle izleniyor.
'ZARARI UNUTUYOR, ONLARI SEVİYORUM'
İbrahim Sedef, ayılara ikramda bulunmasına karşın konteyner üzerindeki kovanları da parçaladıklarını belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi. Sedef, "Kocaoğlanlar beni sardı. Bir tane ayı varken, ben onu besliyordum, ama o da tüm sülalesini çağırdı. Sayıları 5'e çıktı. Bana her yıl belirli zararları oluyor. En çok zararı 3 yıl önce vermişlerdi. Son olarak bu konteyner üzerindeki 3 kovanımı aldılar. Ama onlara helal olsun. Onlar ki; bu ağaçtan tırmanıp buraya ulaştı, helal olsun yedikleri. Ben söz veriyorum; onları besleyeceğim. Bunca olanlara rağmen kocaoğlanların görüntülerini izleyince zararı, ziyanı unutuyorum. Onları çok seviyorum" dedi.
'HEM ARILARA ,HEM DE AYILARA BAKIYORUZ'
Arıcılık yapanların muhakkak ayıyla dost geçinmek zorunda olduğunu söyleyen Sedef, "Sonuçta o da karnını doyurmak için uğraşıyor. Kurduğum kameralara sık sık yakalanıyorlar. Geçen yıl kafesin zayıf noktasını tespit edip, altını kazarak kovanlara ulaşmışlardı. Ayılar bizim ballardan yiyerek daha da bir güçlendi. Şimdi ise ulaşılması zor olan konteynerin üzerine çıktılar, buradaki balları da afiyetle yediler. Bir taraftan arılara, bir taraftan da ayılara bakıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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