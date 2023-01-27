Tesiste bulunamayan özel formalar satışa çıkmıştı! Sanıklardan dikkat çeken ifadeler: "Galatasaray futbolcuları bazen..."

Bakırköy 44 Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar A. K., T. U., S. P., B. F. Ü., G. P. ve Y. Y. katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"DAHA ÖNCE HIRSIZLIK YAPILDIĞINA DAİR BİR DUYUM ALMADIM"

Duruşmada savunma yapan A. K., Galatasaray Kulübünde 13 yıldır çalıştığını, davaya konu olay nedeniyle de işten ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

"Her yıl sezon başında tüm personellere eşofman takımı, çorap ve giyilecek bazı malzemeler verilir. Sezon sonunda bu ürünler bizde kalır. Benim kızımın e-ticaret uygulamasında hesabı vardır. 13 yıllık çalışma süremde bende birçok ürün kalmıştır. Kızım da bu uygulamadan bazı ürünleri satışa çıkarmıştır. Ben kesinlikle hırsızlık suçunu işlemedim. Bize verilen ürünlerin piyasada olup olmadığını veya satışa sunulup sunulmadığını bilmiyorum. Bize verilen ürünlerin özel üretim olduğu söylenmedi. Daha önce hırsızlık yapıldığına dair bir duyum almadım. Ancak kurumda Vahap bey bir toplantıda ürünlerde eksiklik olduğunu söylemişti. Buradan ürünlerin dışarı çıkarıldığını biliyorum ancak kimin böyle suçlara karıştığını bilmiyorum. Benim depoya girme yetkim yoktur. Mahkemeden hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum."

"FUTBOLCULARIN RIZASIYLA BU FORMALARI ALDIM"

T. U. ise savunmasında 2016'dan 2022'ye dek Galatasaray Kulübünde temizlik işçisi olarak çalıştığını söyledi. T. U. savunmasının devamında şöyle konuştu:

"Her maç için malzeme bürosu tarafından her futbolcuya 3’er forma getirilir. Bu formalardan 2’si kalır, biri maç başlamadan önce malzeme sorumlusuna iade edilir. Maç bittikten sonra kalan 2 formayı da bazı futbolcular bırakır, bazısı götür. Bırakılan formalar yıkanır ve futbolcuya geri teslim edilir. Bazen futbolculardan istediğimiz takdirde maç sonrası formalarını bizlere hediye olarak verirler. Ben de bana bu şekilde verilen ürünleri ikinci el bir sitede satışa çıkardım. Sanık B. de bana bu siteden ulaştı. Ben bu şekilde birçok ürün sattım. Kesinlikle bu formaları çalmadım. Futbolcuların rızasıyla bu formaları aldım. Galatasaray başka takımlarla maç yaptıktan sonra rakip takım futbolcuları da formalarını karşılıklı birbirlerine verirler. Galatasaray futbolcuları bazen o formaları soyunma odasında ya da çamaşırhaneye bırakır. Genel olarak da bu formalar geri istenmez. Ben de bu şekilde rakip takım futbolcularının da formalarını satmışlığım vardır. Kulüpte çalışan diğer sanıkları tesisten tanırım kendileriyle forma alışverişimiz kesinlikle olmamıştır. Ürünlerin bulunduğu 2 depo vardır ve bu depolara benim girme yetkim yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini istiyorum."

"BENİM ODAMIN BİR ODASI TAMAMEN GALATASARAY ÜRÜNLERİYLE DOLUDUR"

Savunma yapan diğer sanık B. F. Ü. koleksiyoncu olduğunu, fanatik Galatasaray taraftarı olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Birçok dalda koleksiyon ürünlerim vardı. Galatasaray’ın ürünlerini bu güne kadar topladım. Birçok Galatasaray yönetici ve çalışanları ile iletişime geçerek sıkı taraftar olduğumu için ürün talep ederim. Benim odamın bir odası tamamen Galatasaray ürünleriyle doludur. Kronolojik sıraya göre dizilmiş birçok ürün bulunmaktadır. Polisler evimin aranacağını söylediğinde ekiplerle birlikte evime gittik, ürünleri gösterdim. Ekipler ürünleri kolilere doldurarak aldılar. Sanıkların hiç biriyle yüz yüze görüşmedim. İnternet üzerinden ürünleri satış yapmaları nedeniyle tanırım. Suçlamayı kabul etmiyorum."

6 sanıktan 5'i kulübün varsa maddi zararını karşılamak istediklerini belirttiler. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatını talep ederek adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istediler.

SANIKLARIN ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ KALDIRILDI

Mahkeme tutuksuz 6 sanık hakkında verilen adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar vererek tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın piyasada satışı yasak bu ürünlerin, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet platformunda pazarlandığının tespit edilmesi üzerine, Galatasaray Kulübü tarafından 2021 yılı Eylül ayında yapılan suç duyurusuyla başladığı bildirildi.

Galatasaray futbol A takımının futbol müsabakaları sayısı kadar sponsor firma tarafından sağlanan ürünlerin, futbolcuların terlemesini önlemek gibi birçok özelliğe sahip olduğu belirtilen iddianamede, söz konusu ürünlerin öngörülen süreden önce tükendiğinin anlaşılması üzerine araştırma yapıldığı anlatıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan aramada ürünlerin bir kısmının bulunduğu ancak, tesiste bulunması gereken 2 bin 443 ürünün haksız şekilde kulüp dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Piyasada satışa sunulan ürünlerden daha üstün özelliklere sahip olan ürünleri, bir e-ticaret sitesinin bünyesinde yer alan ikinci el satış platformu olan uygulama üzerinden, kulüpte şoför olarak çalışan A. K. ve tesis çalışanları ile irtibatı olduğu tespit edilen B. F. Ü.'nün ürünleri satışa sunduğu tespit edildi.

İddianamede, Galatasaray futbolcuları ve heyet tarafından kullanılmış olmasının bu ürünlerin, taraftar tarafından yoğun ilgisine neden olduğu, ürünlere kolayca erişim sağlayan kişilerle, temin eden kişilerin bir araya gelerek yasa dışı bir piyasa oluşturdukları belirtildi.

Şüpheliler, G. P., T. U., S. P. ve Y. Y.'nin ürünleri B. F. Ü.'ye sattıkları, böylece piyasaya arz edildiği, A. K.'nin de internette satışa sunduğu bildirildi.

İddianamede şüphelilerin 'Zincirleme şekilde bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçunu işledikleri gerekçesiyle, her bir şüphelinin ayrı ayrı 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

(DHA)

