HABER

Tesisten çıkan cipe, TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 01:17 | Son Güncelleme

 KONYA’nın Kulu ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan cipe, TIR çarpıştı.

Tesisten çıkan cipe, TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA’nın Kulu ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan cipe, TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne Rabia Sarısu Çiftçi ile oğlu Kaan (5) hayatını kaybederken baba Eray Çiftçi ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Ankara-Kona karayolu, Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Konya istikametine giden Esabil Kılıç (39) yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp Aksaray istikametine dönen Eray Çiftçi (35) yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Baba Eray Çiftçi ve oğlu Kaan (5) ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Kaan Çiftçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ambulansla Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen anne Rabia Sarısu Çiftçi’nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ağır yaralanan baba Eray Çiftçi'nin ise Kulu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.
TIR sürücüsü Esabil Kılıç'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Tesisten çıkan cipe, TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralıTesisten çıkan cipe, TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

PARTNER Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü
Bakan Pakdemirli’den gece koordinasyon uçuşu sonrası açıklamaBakan Pakdemirli’den gece koordinasyon uçuşu sonrası açıklama
Fatih’te sahte alkol operasyonuFatih’te sahte alkol operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.