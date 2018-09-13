Meclis Başkanı Binali Yıldırım, "Bugünlerde yaşadığımız sıkıntı arızidir, tedavi ve telafi edilecek niteliktedir." dedi.

Yıldırım, Grand Ankara Otel'de düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 20. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarın ülkenin tamamını ilgilendiren önemli bir meslek grubu olduğunu belirtti.

İnsanlık tarihi kadar eski olan esnaf tarihinin, Anadolu'da Ahi Evran'ın kurduğu Ahilik Teşkilatı ile başladığını hatırlatan Yıldırım, 1071'de kazanılan Malazgirt Zaferi'nden sonra akın akın Orta Asya'dan göç eden Türk milletinin eğitim, kültür, sanat, ticaret ve felsefeyle Anadolu'da yeniden büyük bir medeniyet oluşturduğunu dile getirdi.

Temelinde sevgi ve kardeşlik olan bu medeniyetin, Anadolu'yu barış ve esenlik yurduna dönüştürdüğünü söyleyen Yıldırım, Ahi Evran, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, Hacı Bayramı Veli gibi gönül erlerinin de coşku ve heyecanın en yüksek olduğu dönemde Türk milletine rehberlik yaptığını belirtti.

Yıldırım, "esnafın piri" olarak nitelendirdiği Ahi Evran'ın, kurduğu teşkilatla çalışkan, üretken, maneviyatı yüksek bir esnaf sınıfı meydana getirmeye gayret ettiğini anımsatarak, esnaf ve sanatkarın, kurdukları teşkilatla daima millete ve devlete faydalı hizmetler yapmanın gayreti içinde olduğunu aktardı.