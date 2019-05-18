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TESK Başkanı Bendevi Palandöken: “Şanlı tarihimiz için 19 Mayıs milattır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarihe yön veren en önemli günlerden biri olan 19 Mayıs, şanlı tarihimiz için milattır.Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Milli Mücadele’yi kazanması yolundaki ilk adımdır.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: “Şanlı tarihimiz için 19 Mayıs milattır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarihe yön veren en önemli günlerden biri olan 19 Mayıs, şanlı tarihimiz için milattır.Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Milli Mücadele’yi kazanması yolundaki ilk adımdır. Büyük zaferle taçlanan ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna vesile olan bu meşakkatli yolun 100’üncü yıl dönümünü Türk esnaf ve sanatkârları adına kutluyorum” dedi.
Milli mücadelenin fiilen başladığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı vesilesiyle mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in mesajı şu şekilde:
“Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ilk adımı olan 19 Mayıs 1919 tarihi, şanlı zaferlerle dolu Milli Mücadelenin başlangıç noktasıdır. 19 Mayıs, Türk milletinin gurur kaynağı olduğu kadar, dünyada işgale uğramış tüm milletlere örnek olan bir bağımsızlık hareketidir. Bağımsızlık meşalesinin Samsun’dan yakılmaya başlandığı bu gün, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. Türk milletinin gönlünde çok önemli bir yere sahip olan bu özel günün 100’üncü yıl dönümünde, ecdadımız tarafından bizlere emanet edilen vatanımızın ilelebet var olması için çok çalışmalıyız. Milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği mücadeleyi unutmayan, vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutan, inançlı ve başarılı bir nesil yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözünden de anlaşıldığı gibi, gençlerimizi iyi yetiştirmek, geleceğimizi de iyi inşa etmek demektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, millî mücadelemizin eşsiz kahramanlarını ve geçmişten günümüze kadar bu vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Bağımsızlık mücadelemizin başladığı bu anlamlı günde Türk gençliğinin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını Türk Esnaf ve Sanatkârı adına kutluyorum.”

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