TESK Başkanı Palandöken: “Barış Pınarı Operasyonu bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenmeli"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Fırat’ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" nedeniyle bölgedeki esnaf ve sanatkarların iş yerlerini açamadığını belirterek, “Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı” dedi.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan “Barış Pınarı Harekatı” nedeniyle esnaf ve sanatkarın iş yerlerini zorunlu olarak kapattığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı” dedi.

Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Hatay ve ilçelerinde çok sayıda esnaf ve sanatkarın iş yerlerini güvenlik nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını belirten Palandöken, “Bölgede bulunan esnaf ve sanatkarımız güvenlik nedeniyle iş yerlerini açamadığı için iş yapamaz durumda. İş yapamayan esnaf ve sanatkarımızın piyasaya olan çek ve senet borçları ile birlikte kredi borçlarının yanı sıra Sosyal Güvenlik borçları ve vergi borçları mutlaka ertelenmelidir” ifadelerini kullandı.

