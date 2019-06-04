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TESK Başkanı Palandöken: "Gross adı ile yeni ucuzluk algısı oluşturuluyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Piyasada bir Gross çılgınlığı yaşanıyor.

TESK Başkanı Palandöken: "Gross adı ile yeni ucuzluk algısı oluşturuluyor”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Piyasada bir Gross çılgınlığı yaşanıyor. Marketi, manavı, kuru yemişçisi, zücaciyecisi, iç giyim satıcısı derken adım başı bir Gross mağazası var. Bu Grosslarda perakende sektöründe iş yapan esnafa değil de önlerine gelen herkese satış yapılıyor. Oysa Grossların amacı, perakendeciye toptan satış yapmaktır. Önceden parmakla sayılacak kadar az olan Grossların sayısı şimdi yerel marketlerle yarışır hale geldi. Zincir marketler karşısında her geçen gün güç kaybeden yerel marketlerin gelirlerine şimdi de Grosslar adeta göz dikmiş durumdalar. Eskiden büyükşehirlerde her isimden 1 tane Gross var iken şimdi zincir maketler gibi her mahalle ve semte yayılıyorlar” dedi.
Piyasada Gross adı altında ucuzluk algısı oluşturularak müşteri kazanmaya çalışıldığını anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Perakendeci esnafa toptan satış yapmak amacıyla açılan Grosslar, kuruluş amacından saparak esnafımıza haksız rekabet oluşturmaya başladı. Başlangıçta iş yeri vergi numarası şartıyla yalnızca dükkân sahiplerine satış yapan Grosslar her önlerine gelene artık satış yapıyor. Yani hem esnaf hem de vatandaş Grosslardan alışveriş yaparken ürünleri aynı fiyattan satın alıyor. Gross ve ulusal zincir marketler karşısında iş yapamayan esnafımızın son çıkış yolu ise isimlerine Gross ekleyip müşteri çekmek oldu. Her mahallede adım başı bir Gross var. Bu durum, başta bakkal, büfeci, kuru yemişçi, manav, kasap, şarküteri ve unlu mamuller olmak üzere perakende sektöründeki küçük esnafı her geçen gün zora sokuyor. Zaten sayıları 32 bini aşkın zincir market ve 410’un üzerindeki AVM ile baş edemeyen esnafımız bir de Grosslar yüzünden zarar ediyor” ifadelerini kullandı.

“Esnafımızın üzerindeki haksız rekabetin önüne geçilmeli”
Grossların perakende sektörü için cazibesini yitirdiğini belirten Palandöken, “Ucuzluk iddiası ile satış yapan Gross marketler şube açmak bakımından da zincir marketlerle yarışır hale geldi. Vatandaşlarımız her gördüğü Gross tabelasına aldanmamalı. Alışveriş yaparken mutlaka birden fazla işletmeye gidip fiyat takibi yapılmalı. Grosslarda sadece gıda ürünleri değil kırtasiye malzemeleri, kozmetik, zücaciye ürünleri hatta giyim, spor malzemeleri ve inşaat malzemeleri bile satılıyor. Küçük esnafın ayakta kalabilmesi için başta ulusal ve yerel zincir marketler ile AVM’ler olmak üzere Grosslara da düzenleme getirilmeli. Grossların perakende satış yapması mutlaka bir kurala bağlanmalı. Esnafımızın üzerindeki haksız rekabetin önüne geçilmeli” şeklinde konuştu

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