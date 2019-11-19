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TESK Başkanı Palandöken: “İndirim kampanyaları hep aldatıcı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Özellikle Batı’dan esinlenerek uygulamaya konulan ve tüketiciyi yanıltan alışveriş kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve tüm dünyada hızla yayılan alışveriş çılgınlıklarına yönelik aldatıcı kampanyalar vatandaşlarımızı yanıltıyor.

Özellikle Batı’dan esinlenerek uygulamaya konulan ve tüketiciyi yanıltan alışveriş kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve tüm dünyada hızla yayılan alışveriş çılgınlıklarına yönelik aldatıcı kampanyalar vatandaşlarımızı yanıltıyor. Vatandaşlarımız bu tür indirim aldatmacalarına itibar etmemeli. Fiyatları çok iyi takip ederek bildikleri ürünleri satın almalı” dedi.
Son zamanlarda moda haline gelen ve tüm dünyada alışveriş çılgınlığı yaşatan ‘Efsane Cuma, 11.11 ve 21.21’ gibi indirim kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu tür alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil büyük firmalar için bir fırsat alışverişidir. Yüzde 90’lık rekabet piyasasında hiç kimse zararına satış yapmaz. Bir malın maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir. Ürünlere birkaç ay öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır. Bu tarz indirim kampanyalarına karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Herkes alıyor ben de almalıyım düşüncesine kapılmamalı. İhtiyaç fazlası olan ürün ucuz bile olsa pahalıdır. Vatandaşlarımız yeni yıla kredi kartlarını doldurarak girmemeli” şeklinde konuştu.

“Tüketiciler piyasaları çok iyi kontrol etmeli”
İndirim var slogan ve cazibesine kapılıp yapılan alışverişler sonucunda halkın kandırılarak yeni satış taktikleri yapıldığını ama soncun hep aynı olduğunu belirten Palandöken, “Türkiye’de tüketiciler son 3 aydır efsane vurgun piyasalarında dedektife dönüştü. Hem etiket hem gramajlarda, hem de fiyatlarda büyük oyunlar oynanıyor. Bunu tüketiciler de, kamu otoritesi de fark etti. Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde fırsatçıya ceza yağdı. Böyle ekonominin daraldığı ve insanların gelirlerinin azaldığı bir ortamda “Efsane” veyahut “Kara Cuma” denilerek stok eritme oyunlarına halkımız gelmemeli. Öncelikle indirimler gerçek olmalı. Gerçek olmayan indirimlerden uzak durulmalı. Fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaş buna itibar etmemeli. Bu sadece satıcılar için fırsat oluyor. Bu tür kampanyaların sadece isimleri yeni, ancak yöntemleri hep aynı. Önce şişir sonra indir. Sadece değişen kampanyanın ismi. Ama sonuç hep aynı. Halkı kandırmaktan başka bir şey yapılmıyor” şeklinde konuştu.

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