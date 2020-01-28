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TESK Başkanı Palandöken: “Kaybolmak üzere olan 120 meslek bizlere miras”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin kültürümüzün mirası olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kalaycılıktan yemeniciliğe, yorgancılıktan gramofon tamirciliğe 120 mesleğimiz kaybolmuş ya da kaybolmak üzere.

TESK Başkanı Palandöken: “Kaybolmak üzere olan 120 meslek bizlere miras”

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin kültürümüzün mirası olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kalaycılıktan yemeniciliğe, yorgancılıktan gramofon tamirciliğe 120 mesleğimiz kaybolmuş ya da kaybolmak üzere. Göz göre göre bu kültür mirası mesleklerin, bu mesleğin ustaları zanaatkârlarımızın bitmesine göz yummamalıyız. Bu meslekleri yaşatmak için faizsiz kredi desteği süresiz olmalı, her ilde farklı kurslar açılarak süreklilik sağlanmalı ve dizi ve filmlerde konu alınmalı. Tanıtım belgeselleri yapılarak okullarda da çocuklarımıza özendirilmeli” dedi.
Zanaatkârların el emeği ile süregelen fakat artık kaybolmak üzere olan 120 meslek olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ahşap, cam, deri, iplik, maden, taş, toprak, gıda ile hammaddesi karışık el sanatları ve hammaddesi hayvan ve bitki atıkları olan, Bakanlıkça onaylanmış, 120 geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek var. Tombakçılık, yazmacılık, telkâri yapımı, oymacılık, nakkaşlık, şerbetçilik gibi birçok meslek artık ya hiç yapılmıyor ya da yapanların sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıya düştü. Her geçen gün farklı meslekler doğsa da, fabrikasyon üretim yaygınlaşsa da bu mesleklerin tümü bizlere kültürümüzün bir mirasıdır. El emeği göz nuru, temelinde alın teri ve insan gücü olan, ayakta kalmaya çalışan bu mesleklerimize sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.

“Kültürel mirasımız kaybolan mesleklere sahip çıkalım”
Tanıtımlar, belgeseller, kurslar ile kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmanın mümkün olduğunu vurgulayan Palandöken, “Miras yalnızca atadan dededen kalan tarla, ev, para değildir. Yüzyıllardır süregelen mesleklerimiz de aynı şekilde kültürel mirastır. Bu nedenle sahip çıkmak gerekir çünkü bu miraslar kişisel değil, ekonomimize katkı sağlayacak, kültürümüzün yaşatılmasını sağlayacaktır. Çevremizde gördüğümüzde alışveriş yapmalı, duyarsız kalmamalıyız. Yurtdışına da ihraç ettiğimiz dizi filmlerde bu mesleklere yer vermeli, belgesel ve tanıtımlar ile bilinilirliği artırmalıyız. Öte yandan bu mesleği icra ettiren zanaatkârlarımızın ayakta kalabilmesi için faizsiz kredi desteği de her zaman devam etmeli” şeklinde söyledi.

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