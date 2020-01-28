TESK Başkanı Palandöken: “Kaybolmak üzere olan 120 meslek bizlere miras”

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin kültürümüzün mirası olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kalaycılıktan yemeniciliğe, yorgancılıktan gramofon tamirciliğe 120 mesleğimiz kaybolmuş ya da kaybolmak üzere. Göz göre göre bu kültür mirası mesleklerin, bu mesleğin ustaları zanaatkârlarımızın bitmesine göz yummamalıyız. Bu meslekleri yaşatmak için faizsiz kredi desteği süresiz olmalı, her ilde farklı kurslar açılarak süreklilik sağlanmalı ve dizi ve filmlerde konu alınmalı. Tanıtım belgeselleri yapılarak okullarda da çocuklarımıza özendirilmeli” dedi.

Zanaatkârların el emeği ile süregelen fakat artık kaybolmak üzere olan 120 meslek olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ahşap, cam, deri, iplik, maden, taş, toprak, gıda ile hammaddesi karışık el sanatları ve hammaddesi hayvan ve bitki atıkları olan, Bakanlıkça onaylanmış, 120 geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek var. Tombakçılık, yazmacılık, telkâri yapımı, oymacılık, nakkaşlık, şerbetçilik gibi birçok meslek artık ya hiç yapılmıyor ya da yapanların sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıya düştü. Her geçen gün farklı meslekler doğsa da, fabrikasyon üretim yaygınlaşsa da bu mesleklerin tümü bizlere kültürümüzün bir mirasıdır. El emeği göz nuru, temelinde alın teri ve insan gücü olan, ayakta kalmaya çalışan bu mesleklerimize sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.