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TESK Başkanı Palandöken: “Obezite açlıktan daha fazla can alıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde her 4 kişiden 3’ü hareketsiz ve fazla kiloya sahip.

TESK Başkanı Palandöken: “Obezite açlıktan daha fazla can alıyor”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde her 4 kişiden 3’ü hareketsiz ve fazla kiloya sahip. Bu iki durum zincirleme olarak birden fazla hastalığa sebep oluyor. Ülkemizin ve tüm dünyanın sorunu olan obezite ile mücadele etmeliyiz. Konfederasyon olarak sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri geliştirmek adına Ulusal Beslenme Konseyi’nde yer aldık ve bu konuda atılacak her adımda görüşlerimizi ve desteğimizi vereceğiz” dedi.
Türkiye’de her üç yetişkinden birinin obez olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı ve Ulusal Beslenme Konseyi Üyesi Bendevi Palandöken, “Sağlık Bakanımızın belirttiği üzere ülkemizde her üç yetişkinden biri obez. Maalesef bu ülkemizle birlikte tüm dünyanın da sorunu. Öyle ki geçtiğimiz yıl yayınlanan Birleşmiş Milletler raporunda çok çarpıcı bir gerçek ile yüzleşildi. Her 5 saniyede Afrika’da bir çocuk açlıktan ölürken, Avrupa’da iki insan obeziteden ölüyor. Bu nedenle obezite ile bireysel ve kurumsal olarak topyekûn mücadele etmeliyiz. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, spor yapmanın ve hareket etmenin önemini kavramalıyız. Yarın Ramazan Bayramı’nın ilk günü. Özellikle oruçtan yeni çıkanlarla, obez yatkını herkes beslenmesine özel dikkat etmeli. Tatlı ve hamur işine fazla yüklenilmemeli. En önemlisi merdiven altı ürünlerden uzak durulmalı” diye konuştu.

“TESK olarak obezite ile mücadeleye tam destek veriyoruz”
TESK olarak Ulusal Beslenme Konseyi’nin paydaşı olarak katılım sağlandığını ve obezite ile mücadele edildiğini belirten Palandöken, “Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 9 bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımı ile kurulan Ulusal Beslenme Konseyi’nin ilk toplantısı geçtiğimiz ay yapıldı. Konfederasyonumuz ve Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonumuz, Türkiye Fırıncılar Federasyonumuz ile birlikte obezite ile mücadeleye tam destek veriyoruz. Sağlıklı beslenme kültürünü tüm ülkemize kazandırmak, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması hakkında bilimsel ve sosyal önlemlerin alınması için görüş ve önerilerde bulunup obeziteye karşı mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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