TESK Başkanı Palandöken: “Sokak kültürünün bitmesi şiddeti tetikliyor”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mahallemizin ışığı, sokaklarımızın koruyucusu esnafımızdır. Esnafın sokaklardan azalması şiddeti de tetikliyor. Bu yüzden esnafımızın da yasalarla korunması ve kollanması gerekiyor. Öte yandan son zamanlarda daha çok yaşanan şiddet üzerine TESK olarak öfke kontrolü eğitimleri vermek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” dedi.

Mahalle ve sokak kültürünün azalmasıyla şiddetin arttığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son zamanlarda artan şiddet olaylarının altında yatan birçok neden var. Sosyolojik nedenlerden birisi de sokak kültürünün, mahalle kültürünün bitiyor olması. Eskiden dükkanları kapalı bile olsa esnafın olduğu sokaklar güven verirdi. Gündüz esnafın olduğu sokaklarda kavga gürültü yaşanırsa esnaf ayırır arayı bulur, sıcak samimi sohbeti ile huzuru sağlardı. Şimdi hala bu kültürümüz var fakat azalarak devam ediyor. Sokak kültürünün bitmesi şiddeti de tetikliyor. En büyük sivil toplum kuruluşu olarak konfederasyonumuz bünyesinde Öfke Kontrolü Eğitimleri vermek için çalışmalarımız devam ediyor. İlgili bakanlıklarımız başta olmak üzere birçok meslek dalından kurum ve kişilerle işbirliği içerisinde, 81 ilde tüm esnafımıza ulaşacak bir proje geliştireceğiz” diye konuştu.