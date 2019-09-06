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TESK Başkanı Palandöken: “Ticarete güven gelecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektronik Çek ve Bono Sistemi (ÇEBSİS) adında bir sistem hazırlanıyor.

TESK Başkanı Palandöken: “Ticarete güven gelecek”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektronik Çek ve Bono Sistemi (ÇEBSİS) adında bir sistem hazırlanıyor. Hazırlanan bu sistemle piyasalara ve ticarete güven ortamı gelecek” dedi.
Ülke olarak internet bankacılığının son dönemde hızla yayılması ve etkin kullanılması sebebiyle elektronik çekin kullanımında pek bir zorluk yaşanmayacağını ve gerekli hazırlıkların son aşamasına gelindiğini anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “ÇEBSİS sistemi ile tıpkı internet bankacılığı gibi çek ve bonoların da internet üzerinden düzenlenmesi ve tahsil edilebilmesi için alt yapı kuruluyor. Bu sistemin asıl amacı sahte çeklerin önüne geçmek. Fiziki olarak düzenlenen çeklerin sahte olup olmadığı işin uzmanı olmayanlar tarafından her zaman anlaşılması mümkün olmuyor. Çoğu zaman sahte çekler, ancak bankaya tahsil etmek üzere ibraz edildiğinde bankalarca tespit edilebiliyor. Bu sahteciliği aşmak amacıyla internet üzerinden düzenlenecek elektronik çeklerde fiziki olarak bir çek olmayacak. İnternet ortamında çeki düzenleyenin ve kime verildiğinin bilgileri yüklenecek. Tıpkı fiziki çeklerde olduğu gibi yine internet üzerinde çekler ciro edilebilecek. Çeki elinde bulunduranlar, tüm ciro işlemlerini internet ortamında görebilecekler” diye konuştu.

“Çekte yazılan miktar banka tarafından bilinecek”
Üzerinde durulması gereken bir önemli hususun ise çekte yazılı tutarların anında bankaca biliniyor olması olduğunun altını çizen Palandöken, “Fiziki olarak çek düzenlendiğinde çekte yazılı tutarlar, tahsil etmek üzere bankaya verilene kadar çek sahibinin bankası tarafından bilinmiyor. Sermayesi 5 bin TL olan bir işletmenin sahibi 5 milyon TL tutarında çek düzenleyebiliyor. Elektronik çekte ise çek sahibinin bankadaki limitleri doğrultusunda çeke bir üst sınır getirilebilir. Aksi halde bankalara da çek tutarları ile ilgili olarak bir sorumluluk yüklenebilir. İnternet bankacılığı ülkemizde son yıllarda hızla artan bir uygulama. Daha güvenli olması halinde elektronik çek sistemi çok uygulanan bir yöntem haline gelebilir” şeklinde konuştu.

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