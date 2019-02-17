HABER

TESK Başkanı Palandöken: "Tüm bankalar POS komisyon oranını düşürmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

Bankaların POS cihazı komisyon oranlarının yüksek olmasıyla esnafın kazancına ortak olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın birçok gideri ve kesintisi varken bankalar yüksek POS cihazı komisyon oranlarıyla bu giderlere ortak oluyor.

TESK Başkanı Palandöken: "Tüm bankalar POS komisyon oranını düşürmeli"

Bankaların POS cihazı komisyon oranlarının yüksek olmasıyla esnafın kazancına ortak olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın birçok gideri ve kesintisi varken bankalar yüksek POS cihazı komisyon oranlarıyla bu giderlere ortak oluyor. Diğer devlet bankaları da POS komisyonlarını Ziraat Bankası’nın belirlediği seviyeye düşürmeli. Böylelikle bu alanda rekabet artacağından özel bankalar da komisyon oranlarını düşürmek zorunda kalacaktır. Esnafımız bankaların komisyon oranlarını çok iyi takip etmeli. Artık yeni nesil POS cihazları, banka seçimini çok kolaylaştırıyor. Bu nedenle esnaf en düşük komisyon oranı olan bankaları tercih etmeli” dedi.
Ziraat Bankası’nın aldığı düşük komisyon oranı kararını diğer bankaların da örnek alması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımız faturalar, kira, stopaj, diğer vergiler, banka kesintileri derken birçok gideri ile boğuşuyor. Buna bankaların POS cihazlarından aldığı komisyon oranı da ekleniyor. Merkez Bankası’nın belirlediği kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,02 olmasına rağmen, en düşüğü yüzde 1.10’dan başlayan komisyon oranları kimi bankalarda ciro ve taahhüt süresine göre yüzde 5.20’ye kadar çıkıyor. Ziraat Bankası bu oranı kredi kartlarında yüzde 0.85’e, banka kartlarında yüzde sıfıra kadar düşüreceğini açıkladı. Bu kararın diğer devlet bankalarına da örnek olmasını diliyoruz. Bu durumda rekabet artacağından özel bankalar da komisyon oranlarını düşürmek zorunda kalacak. Bu kararla birlikte POS cihazı komisyon oranlarının düşmesi, esnaf ve sanatkarı rahatlatacak, hatta fiyatlarda indirimleri de sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

"Esnaf kadar vatandaş da etkileniyor"
POS cihazı komisyon oranlarından esnafla birlikte vatandaşın da etkilendiğini hatırlatan Palandöken, “Bazı bankaların POS cihazı komisyon oranlarını bu kadar yüksek oranlarda alması esnafı, cihazı kaldırıp sadece nakit çalışmak zorunda bırakabiliyor. Çünkü bu cihazların komisyonun dışında, bakımı yenilenmesi gibi farklı masrafları da var. Esnaf ve sanatkarın nakit çalışmak zorunda kalması demek müşterisini de kaybetmesi demektir. Kredi kartı veya banka kartı kullanımı her geçen yıl artıyor. Vatandaş kart kullanamayacağı yerden alışveriş yapmaktan vazgeçer. Bununla birlikte komisyon oranı yükseldikçe kazanç azalacağından, bu durum fiyatlara da yansır. Yani bu oranlarda esnaf kadar vatandaş da etkileniyor. Komisyon oranlarının düşmesi esnaf ve sanatkarımızla birlikte başta akaryakıt sektörü gibi birçok sektörü de rahatlatacaktır. Bankalar zaten kredi kartı ve banka kartlarının faiz ve komisyon oranlarıyla birlikte birçok banka işleminden de kesintiler yapıp ücret alıyor. Artık işletmelerin de vatandaşın da omzuna yük olmaktan vazgeçmeliler” mesajını verdi.

PARTNERO dünyanın en çekici pilotuO dünyanın en çekici pilotu
Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandıBakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı
Maltepe'de eski koca dehşeti... Yeniden bir araya geldiği kadının evini yaktıMaltepe'de eski koca dehşeti... Yeniden bir araya geldiği kadının evini yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 17 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.