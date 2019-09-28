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TESK Başkanı Palandöken, “Yöresel ürünlerimizi dünyaya daha iyi tanıtalım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 10:21 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin her yöresine ait bin bir çeşit lezzet var.

TESK Başkanı Palandöken, “Yöresel ürünlerimizi dünyaya daha iyi tanıtalım”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin her yöresine ait bin bir çeşit lezzet var. Bu lezzetlerin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanıtımının en iyi şekilde yapılıp yeni pazarlara açılması lazım. Hem ülke ekonomisinin hem o yörenin kazanması için en önemli nokta tanıtım. Buna destek için aynı zamanda bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor ki daha çok esnaf ve sanatkâr stant açabilsin, daha çok ürün tanıtımlarda yer alabilsin” dedi.
Ülkemizin geleneksel ve yerel ürünler açısından en zengin ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dünyada hazır yiyeceklerin, fast - food ürünlerin tüketimi hızla artıyor. Genelde sağlıksız ve bir tek beslenme tipine dayalı bu kültür maalesef yöresel lezzetlerin de unutulmasına neden oluyor. Ülkemiz kültürü, coğrafi yapısı, yöresel lezzetleri, çeşitliliği açısından en zengin ülkelerden biri. Yok olmaya yüz tutan, halen yeteri kadar bilinmeyen birçok lezzet var. Bu ürünlerin bilinilirliğinin artırılması, tanıtımının yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yapılması, bu doğrultuda üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Yöresi ile bütünleşen ürünlerin kültürü ile birlikte tanıtılması, kültürün de lezzetin de nesiller boyu yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması demek” diye konuştu.

“Yöresel ürünlerin tanıtımında basına büyük görev düşüyor”
Yöresel ürünlerin tanıtımına destek verilmesi ve yöresel ürün tanıtımında stant kiralarının düşük tutulması gerektiğini Palandöken, “Tanıtım ve reklam bir ürün, bir durum ya da bir ülke için olmazsa olmazdır. En hızlı yoldan en çok insana ulaşmak demektir. Dolayısıyla yöresel ürünlerin de tanıtımlarla satışının artması, ülkemize yurt içinde ve yurt dışında, dolaylı ya da direkt olarak ekonomik anlamda çok şey kazandırıyor. Bu tanıtım süresinde de üreticiye destek verilmesi gerekiyor. Tanıtım günleri, fuarlar, mağaza ve market içlerinde açılan stantlarda kiralar düşük tutulmalı. En önemlisi yazımı ve görsel basın bu ürünlerin tanıtımını bir milli görev sayarak sürekli yapmalıdır. Perakende Yasasının yeni yasa taslağında zincir marketlerde yöresel ürün kullandırma, belirli rafları bu ürünlere ayırma zorunluluğu gelmelidir” ifadelerini kullandı.

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