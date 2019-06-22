TESK Başkanı Palandöken’den, “Esnaf okul gıdası logosu hakkında bilgilendirme”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanılmasına ilişkin hususlar, teşkilatımızca esnaf ve sanatkarlara bağlı odalara genelge ile duyuruldu” dedi.

Okul gıdası logosunun Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecileri tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmadan kullanılacağına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletmecileri, ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ hükümlerine uymakla yükümlüdür. Gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar; Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır. Gıda işletmelerinde satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için Okul Gıdası Logosu kullanılmayacaktır. Yeni düzenlemede yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar okul gıdası olarak değerlendirilmeyecektir. Okul gıdası logosu, MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhaneleri kapsamamaktadır” ifadelerini kullandı.

-“Okul gıdası logosu ile ilgili denetimleri MEB yapacak”

Yeni düzenlemenin 16 Eylül’de uygulanmaya başlayacağını kaydeden Palandöken, “Söz konusu işletmelerde satışa sunulan bu gıdalara ilişkin okul gıdası kriterleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek olup Tarım ve Orman Bakanlığı ile MEB’e bildirilecektir. Okul gıdası kriterleri, MEB vasıtası ile MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlüklerine ve ilgili okul müdürlükleri tarafından da bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine bildirilecektir. Gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları hususunda gerekli denetimler MEB tarafından yapılacaktır. Okul Gıdası Logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında MEB tarafından Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirler alınacaktır” şeklinde konuştu.

