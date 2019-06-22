HABER

TESK Başkanı Palandöken’den, “Esnaf okul gıdası logosu hakkında bilgilendirme”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:51 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanılmasına ilişkin hususlar, teşkilatımızca esnaf ve sanatkarlara bağlı odalara genelge ile duyuruldu” dedi.Okul gıdası logosunun Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecileri tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmadan kullanılacağına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletmecileri, ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ hükümlerine uymakla yükümlüdür.

TESK Başkanı Palandöken’den, “Esnaf okul gıdası logosu hakkında bilgilendirme”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanılmasına ilişkin hususlar, teşkilatımızca esnaf ve sanatkarlara bağlı odalara genelge ile duyuruldu” dedi.
Okul gıdası logosunun Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecileri tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmadan kullanılacağına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletmecileri, ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ hükümlerine uymakla yükümlüdür. Gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar; Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır. Gıda işletmelerinde satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için Okul Gıdası Logosu kullanılmayacaktır. Yeni düzenlemede yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar okul gıdası olarak değerlendirilmeyecektir. Okul gıdası logosu, MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhaneleri kapsamamaktadır” ifadelerini kullandı.
-“Okul gıdası logosu ile ilgili denetimleri MEB yapacak”
Yeni düzenlemenin 16 Eylül’de uygulanmaya başlayacağını kaydeden Palandöken, “Söz konusu işletmelerde satışa sunulan bu gıdalara ilişkin okul gıdası kriterleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek olup Tarım ve Orman Bakanlığı ile MEB’e bildirilecektir. Okul gıdası kriterleri, MEB vasıtası ile MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlüklerine ve ilgili okul müdürlükleri tarafından da bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine bildirilecektir. Gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları hususunda gerekli denetimler MEB tarafından yapılacaktır. Okul Gıdası Logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında MEB tarafından Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirler alınacaktır” şeklinde konuştu.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Yenişehir Ovası'nda yağmur çiftçiyi olumsuz etkilediYenişehir Ovası'nda yağmur çiftçiyi olumsuz etkiledi
Klimanın dış ünitesindeki güvercin yuvasını itfaiye taşıdıKlimanın dış ünitesindeki güvercin yuvasını itfaiye taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin en kalabalık ilkokulundaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla

Bu ilkokuldaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da selde kaybolan vatandaşlar için arama çalışmaları devam ediyor

JAK timleri böyle görüntülendi!

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.