Temmuz sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 776 bin 51 olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "7 ayda 135 bin 964 iş yeri açıldı” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, yılın 7 aylık döneminde esnaf ve sanatkar sayısı 22 bin 838 artarak 1 milyon 776 bin 51 oldu. Türkiye genelinde bu esnaf ve sanatkarlarımıza ait 1 milyon 911 bin 773 iş yeri var” dedi.

"İlk 7 ayda iş yeri sayısı ise 25 bin 46 arttı”

Yılın ilk 7 ayında iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, yılın ilk 7 ayında 135 bin 964 iş yeri açılırken 61 bin 390 iş yeri kapandı. Bu dönemde 49 bin 528 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 25 bin 46 arttı” diye konuştu.