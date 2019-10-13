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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ankara 96 yıldır başkentlik yapıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Başkent olmayı en çok hak eden Ankara’mızın başkent oluşunun 96.

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ankara 96 yıldır başkentlik yapıyor”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Başkent olmayı en çok hak eden Ankara’mızın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Ankara’nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “13 Ekim 1923’te TBMM’de kabul edilen tek maddelik yasa ile başkent olan, halkı, coğrafi konumu, azimli duruşu nedeniyle başkent olmayı en çok hak eden Ankara’mızın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizin merkezi Ankara, onun da merkezinde yükselen Anıtkabir, Ankara ile Mustafa Kemal Atatürk arasındaki karşılıklı sevgi ve bağın göstergesidir. Cumhuriyetimizin ilanı için önemli basamaklardan biri olan ve 96 yıldır başkentlik yapan Ankara ile gurur duyuyor, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyorum” açıklamasında bulundu.

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