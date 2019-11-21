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TESK Genel Başkanı Palandöken, “Çek kanunu ile ilgili çalışmaların takipçisiyiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 10:16 | Son Güncelleme

Esnafın ödeyemediği çek borcu yüzünden hapse girmesiyle ilgili meclisten çıkacak kararı dört gözle beklediğini ve çıkacak yeni bir düzenlemenin takipçisi olduklarını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız ödeyemediği çek borcunun cezasını hapse girerek çekiyor.

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Çek kanunu ile ilgili çalışmaların takipçisiyiz”

Esnafın ödeyemediği çek borcu yüzünden hapse girmesiyle ilgili meclisten çıkacak kararı dört gözle beklediğini ve çıkacak yeni bir düzenlemenin takipçisi olduklarını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız ödeyemediği çek borcunun cezasını hapse girerek çekiyor. Çek Kanunu’nun yeniden düzenlenerek bu haksızlığın ortadan kaldırılması ile ilgili mecliste yapılan çalışmaları destekliyor ve çıkacak kararı yakından takip ediyor. Çünkü tüm esnaf ve sanatkar camiası olarak bu kararı umutla bekliyoruz” dedi.
Karşılıksız çeklerin adet ve tutarlarında artış olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomimizde zaman zaman yaşanan nakit ihtiyacı, kredi alınamadığında çek ve senet kullanımı, kredi kartları borç ödemelerinde sıkıntılar yaşanması gibi durumlar karşılıksız çıkan çeklerin artışında en önemli nedenler. Türkiye Bankalar Birliği’nin Risk Merkezi raporlarında son veri olan Eylül ayındaki karşılıksız çeklerin adet ve tutarlarında artış olduğu görülüyor. Öyle ki, bu yılın ilk 9 ayında karşılıksız çeklerin adedi 2 yıl önce aynı döneme göre 456 bin 968’e çıkarak yüzde 37 artarken, tutarı ise 22 milyon 324 milyon TL’ye çıkarak yüzde 80 arttı” şeklinde konuştu.

“Meclisten çıkacak kararı umutla bekliyoruz”
Çek borcuna karşılık hapis cezasının kaldırılması gerektiğini ve bu yönde yapılan tüm çalışmaların yakın takipçisi olduklarının altını çizen Palandöken, “Karşılıksız çek ve protestolu senetlerdeki artışın önüne geçmek için esnafımızın öncelikle sicil affına ihtiyacı var. Çünkü kara liste sorunu yüzünden kredi alamayan esnafımız ya tefecilerin eline düşüyor ya da çek ve senet kullanmak zorunda kalıyor. Borcunu ise ödeyemediğinde hapis cezası ile karşılaşıyor. Çek Kanunu yeniden düzenlenerek hapis cezası kaldırılmalı. Esnafımız ödeyemediği çek borcunu hapiste zaten ödeyemez. Çünkü çek borcu hapis cezası verilecek kadar ağır ve yüz kızartıcı bir suç değil. Bu konu ile ilgili mecliste çıkacak olan yeni düzenlemeyi tüm camiamız büyük bir umutla takip etmektedir” şeklinde konuştu.

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